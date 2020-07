Die Kopfsteinpflaster-Abschnitte in der Haushamer Dr.-Franz-Langecker-Straße machen Senioren und Gehbehinderten das Leben schwer, sagt Thomas Danzer (SPD). Er fordert: Sie sollen weg.

Hausham – Thomas Danzer will in der Haushamer Dr.-Franz-Langecker-Straße ändern, was seiner Meinung nach einst eine gute Idee zur Verkehrsberuhigung war, heute aber nur Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung das Leben erschwert: Mehrere rund einen Meter breite Kopfsteinpflaster-Abschnitte, in den 90er-Jahren zur Verkehrsberuhigung gebaut, sollen nach dem Willen des SPD-Gemeinderats weg. Oder zumindest eine Asphalt-Lücke bekommen, durch die Senioren mit Rollator und Menschen mit Rollstuhl schlüpfen können.

Für sie stellten die Streifen teils unüberwindbare Hindernisse dar, kritisiert Danzer. Das hätten ihm Anwohner und Betroffene berichtet – „zahlreich“. Sie verhaken sich in den Rillen zwischen den Steinen oder bekommen Probleme mit dem wackligen Untergrund.

Dr.-Franz-Langecker-Straße in Hausham: Kopfsteinpflaster soll weg

Einen Antrag zur Suche nach Alternativen haben Danzer und die SPD-Fraktion in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats eingereicht. Die Lösung mit dem schmalen Asphaltstreifen in der Mitte kenne er aus Berlin. Dieser lasse Platz für die Menschen, während das Pflaster an den Rändern Autos weiter ausbremse. Danzer sieht darin in der verkehrsberuhigten Spielstraße, wo Menschen gefahrlos auf der Straße laufen können, „eine Lösung ohne Nachteile“.

Für den SPD-Gemeinderat geht es bei der Debatte um mehr als ein paar Querstreifen. „Unsere Bevölkerung wird immer älter. Es ist Zeit, die Straßen mehr vom Menschen her zu denken und weniger vom Auto.“ Die Dr.-Franz-Langecker-Straße sei als stark genutzter Verbindungsweg mit Anschluss an viele Geschäfte zu wichtig, um sie für Senioren und Menschen mit Behinderung schwer passierbar zu lassen. Die Bemühungen dürften dort aber nicht enden.

Die Debatte über Danzers Vorstoß im Gemeinderat steht noch an. Erste Unterstützer melden sich aber bereits fraktionsübergreifend. FWG-Gemeinderätin und Behindertenbeauftragte Marlies Fellermeier berichtet von „erheblichen Klagen“ von Senioren und Menschen mit Behinderung über die Pflasterstreifen. „Es war mir schon immer ein Anliegen, dass da was passiert.“ Auch sie betont: Die Haushamer Bevölkerung werde älter, Rollatoren werden häufiger. „Wir müssen uns anpassen.“ Die Beseitigung der Schotter-Hindernisse sei ein Schritt in die richtige Richtung.

Auf lange Sicht wünscht sie sich Fellermeier Beseitigung aller Kopfsteinpflaster: Verkanten die Räder der Rollatoren in den Fugen, könnten Senioren stürzen. Auch für Menschen, die etwas wacklig auf den Beinen sind, sei das Pflaster eine ständige Gefahr. „Wer mit der Fußspitze hängen bleibt, fällt leicht hin“, sagt sie.

Auch Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) will die Straße für Senioren und Menschen mit Einschränkungen leichter nutzbar zu machen. Der Bauhof habe die Lücken zwischen den Steinen im vergangenen Jahr bereits mit Epoxidharz verfüllt, das Problem damit aber nicht gänzlich gelöst.

Nun habe die Verwaltung habe ein Planungsbüro kontaktiert und einen Ortstermin vereinbart. Dabei will Zangenfeind Möglichkeiten ausloten, „die Situation zu verbessern, ohne aus der Spielstraße eine Autobahn zu machen“. Andere Beispiele hätten gezeigt, dass Schilder alleine dazu nicht reichen und bauliche Veränderungen nötig seien. Diese müssten allerdings senioren- und behindertengerecht sein.

