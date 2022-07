Durchhänger nur am Seil: Haushamer Sinnsationen starten wieder durch

Von: Sebastian Grauvogl

Voller Vorfreude: das HaSi-Organisationsteam mit (stehend v.l.) Willi Eisenlöffel, Carolin Schmid, Dekan Michael Mannhardt, Marion Waizmann, Christian Baur, Bürgermeister Jens Zangenfeind, Christian Freiwang und Stefan Lammel sowie (kniend v.l.) Ria Röpfl und Philip Steinraths. © Stefan Schweihofer

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kehren die Haushamer Sinnsationen zurück. Mit prall gefülltem Programm - und den obligatorischen Durchhängern am Seil.

Hausham – Sinnliche Sensationen waren in Zeiten der Kontaktbeschränkungen eher rar gesät. Und als Online-Konferenz wollten die Haushamer ihren HaSi (Haushamer Sinnsationen) dann auch nicht veranstalten. Umso größer ist jetzt die Freude, dass der bunte Markt mit großer Showbühne zwischen Kirche und Bürgersaal heuer endlich wieder live und in Farbe stattfinden kann: am Samstag, 23. Juli. Die Stände der Vereine öffnen um 12 Uhr, eine Stunde später startet das prall gefüllte Rahmenprogramm. So viel sei verraten: Für alle Sinne ist etwas dabei.

Vorbereitung läuft seit Monaten

Seit Monaten schon plant das aus vielen Ehrenamtlichen bestückte Haushamer Organisationsteam (HOK) die Neuauflage des HaSi. Damit den auch wirklich niemand in Hausham verpasst, erfolgt die offizielle Eröffnung um 13 Uhr mit einem Auftritt der Fanfarenbläser der Crachia. Bürgermeister Jens Zangenfeind, Dekan Michael Mannhardt sowie Carolin Schmid und Christian Baur, Vorsitzender des Gewerbevereins Hausham, übernehmen die Begrüßung der Gastgeber und geben dann die Bühne frei für die Auftritte der Vereine und Organisationen.

Die Vielfalt ist – HaSi-typisch – richtig groß. Ob Kindergärten, Trachtler, Rock’n’Roll-Freunde, Taekwon Do-Gruppe, Crachia oder die Volkshochschule Oberland mit Yoga und Ballett: Bis in den Abend hinein jagt eine Aufführung die nächste. Die Pausen dazwischen füllt DJ Philip Steinraths mit Party-Musik, ab 19 Uhr übernimmt Erich Kogler mit seiner Band. Zuvor jedoch werden sich die Blicke der Besucher nach oben in Richtung Kirchturm bewegen. Von dort aus lassen sich auch bei der HaSi-Neuauflage der Bürgermeister und der Dekan wieder von der Bergwacht Hausham abseilen. „Einer der wenigen Momente, an denen wir beide uns hängen lassen“, sagt Zangenfeind schmunzelnd.

Keinen Durchhänger hingegen sollte sich etwas anderes bei den SinnSationen 2022 leisten, finden die Organisatoren: „das Wetter“.

