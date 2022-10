„Ein unglaublich sozialer Mensch“

Geschenke zum Abschied: Gerhard Klante (l.) und Bürgermeister Jens Zangenfeind. Wenn irgendjemand ein Problem hatte, hast du immer ,hier‘ gerufen. Ria Röpfl (FWG) über den scheidenden Gemeinderat Gerhard Klante. © dak

Der Haushamer Gemeinderat muss künftig ohne Gerhard Klante auskommen. Der vielfach engagierte FWG-Politiker hat sein Mandat niedergelegt.

Hausham – Gerhard Klante gehört nicht zu jener Art von Gemeinderat, der zu Beginn einer Sitzung erstmals in die Beschlussvorlagen blickt und dessen Mandat nach dem letzten Tagesordnungspunkt erst mal für vier Wochen ruht. Der Vertreter der Freien Wähler Gemeinschaft hat seine Tätigkeit wie wenig andere mit Leben gefüllt. 14 Jahre saß Klante im Gemeinderat, nun hat er aus gesundheitlichen Gründen sein Mandat niedergelegt. Nachrücker ist Marcus Kober, der in der nächsten Sitzung vereidigt wird.

Klantes Arbeit hinterlässt „Spuren der Menschlichkeit“

Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) sagte bei Klantes Abschied: „Was Du geleistet hast in 14 Jahren, hinterlässt Spuren. Spuren der Menschlichkeit und der Projekte, die verwirklicht wurden.“ Der jetzt 73-Jährige sei jemand, der sich „vorbildlich engagiert“ habe und ein „ehrlicher Ratgeber“ sei. Als das Thema „Soziale Stadt“ in der Auerbergsiedlung nicht so recht in die Gänge kam, war sich Klante nicht zu schade, „bei 300 Haushalten anzuklopfen und zu fragen, wo die Probleme liegen“ (Zangenfeind). Er musste das nicht für Gotteslohn tun, aber der Aufwand stand in keinem Verhältnis zu dem Obolus, der von der Gemeinde kam. Auf Grundlage von Klantes Befragung wurde zum Beispiel der Spielplatz saniert und der Bolzplatz angelegt.

Mittelschullehrer sehr engagiert in der Flüchtlingshilfe

Eng verbunden ist der Name Klante auch mit der Flüchtlingshilfe. Dort engagierte sich der frühere Mittelschullehrer schon vor dem Jahr 2015, in dem es zwischenzeitlich geradezu schick erschien, sich für Asylbewerber einzusetzen. Nicht jeder hatte diesbezüglich einen langen Atem, Klante aber blieb immer am Ball. Ria Röpfl (FWG) unterstrich: „Wenn irgendjemand ein Problem hatte, hast Du immer ,hier‘ gerufen.“ Aktiv war Klante obendrein in der Sparte Handicap Integrativ der SG Hausham. Auch hier stand er Menschen zur Seite, die selbst auf ihre Bedürfnisse und Probleme nicht so gut aufmerksam machen können.

Krankheitsbedingt fast ein Jahr in keiner Sitzung

Klante selbst sagte bei seinem Abschied im Sitzungssaal, dass ihm die Arbeit im Gemeinderat immer viel Freude bereitet hat: „Ich finde, wir haben ein ausgezeichnetes Gremium, das die Gemeinde wirklich vorwärtsgebracht hat.“ Nicht einmal habe er mit irgendjemandem gestritten. Nun sei es aber Zeit, auch einmal auf sich selbst zu achten. „Ich habe gemerkt, dass ich nur das eine Leben habe.“ Aus Krankheitsgründen habe er fast ein ganzes Jahr keine Ratssitzung besuchen können. „Jetzt geht es besser.“ Seine verbleibende Zeit wolle er noch genießen.

Zum Abschied überreichte Zangenfeind dem „unglaublich sozialen Menschen“ als Geschenke eine Gürtelschnalle mit dem Haushamer Gemeindewappen sowie eine Flasche Prosecco.