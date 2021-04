Ein Werk für alle Behandlungsfälle: Krankenhaus-Chefarzt gibt Fachbuch heraus

Agatharied – Ein Nachschlagewerk für alle Fälle, das ist es, was Professor Ulrich Brunner mit dem Werk „Expertise Schulter“ im Sinn hat. Das Werk ist nun im Thieme Verlag erschienen.

Das Buch und soll eine umfassende Aufarbeitung dieses medizinischen Fachbereichs nach neuesten Methoden und Erkenntnissen bieten, „geprägt durch die große Erfahrung von Brunner und seinen Kollegen am Krankenhaus in Agatharied“.

Mehr als dieses Buch soll es für Fachärzte nicht brauchen

So heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik. „Unser Ziel war es, dass der fortgeschrittene Facharzt kein weiteres Buch in die Hand nehmen muss“, sagt Brunner, selbst mehrfach ausgezeichneter Experte und Chefarzt der Unfall-, Schulter- und Ellenbogenchirurgie in Agatharied. Die Publikation, so Brunner, solle „den Medizinern in der täglichen Arbeit zum Wohle ihrer Patienten helfen“.

Chirurgenvereinigung bei Veröffentlichung mit an Bord

Das Werk ist in der Fachbuchreihe „Expertise Orthopädie und Unfallchirurgie“ erschienen. Mitherausgeber von Brunner ist Markus Scheibel. Die Autoren rekrutieren sich aus der Deutschen Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie (DVSE), in der über 1000 Orthopäden und Unfallchirurgen Mitglied sind. „Es lag daher nahe, aus dieser Gemeinschaft heraus einen aktuellen Leitfaden zur Schulterchirurgie herauszubringen“, heißt es im Vorwort.

Schulter- und Ellenbogenchirurgie eine „zentrale medizinische Säule des Krankenhauses Agatharied“

Als Kopf des Zentrums für Unfall-, Schulter- und Ellenbogenchirurgie am Krankenhaus Agatharied wurde Brunner heuer zum wiederholten Male durch die DVSE für die kontinuierliche Qualitätssicherung der Patientenversorgung und stetige Fortbildung zertifiziert. „Die Schulter- und Ellenbogenchirurgie in Agatharied ist seit über 20 Jahren eine der zentralen medizinischen Säulen des Krankenhauses“, heißt es in der Pressemitteilung. Ziel des Fachbereichs sei es, die optimale und schmerzfreie Beweglichkeit der Gelenke wieder herzustellen.

Lesen Sie auch: Wegen steigender Infektionszahlen: Krankenhaus bei Miesbach kommt an Kapazitätsgrenzen

Das nun von Brunner herausgegebene Lehrbuch „wird für künftige Generationen der Schulterchirurgie Standards beschreiben und Sicherheit gewähren, sowohl für Ärzte in der Aus- und Weiterbildung als auch für Fachärzte auf dem Weg zur Spezialisierung“, heißt es. Inhaltlich richtet sich das 480-Seiten-Werk freilich an ein ausgesuchtes Fachpublikum – und preislich auch. Regulär kostet es knapp 200 Euro.

Eine andere Koryphäe in Agatharied wurde jüngst ausgezeichnet: Krankenhaus-Chefarzt Stefan Rimbach erhält „Golden Scope“