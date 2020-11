Unbekannte sind am Wochenende in die Feuerwehr Agatharied eingebrochen. Sie erbeuteten Werkzeug im Wert von 15.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Agatharied - Unbekannte sind am Wochenende in die Feuerwehr Agatharied eingebrochen. Laut Polizei brachen die Täter zwischen Samstag und Montag, 7.45 Uhr, ein Seitenfenster des Feuerwehrhauses in der Fehnbachstraße auf und drangen über dieses in den Garagenbereich der Feuerwehrfahrzeuge ein.

Einbruch bei der Feuerwehr Agatharied: 15.000 Euro Schaden

Die Täter wussten scheinbar, wonach sie suchen. Sie öffneten ein Fahrzeug und stahlen aus diesem den Rettungsspreizer. Mit dem Gerät - etwas größer als eine Kettensäge - weitet die Feuerwehr unter anderem die Türen von Fahrzeugen, um eingeschlossene Insassen zu befreien. Alle anderen Gerätschaften ließen die Täter unangetastet, sie durchsuchten auch weder andere Räume noch Schränke im gesamten Gebäude.

Der Beuteschaden beträgt rund 15.000 Euro, der Sachschaden beläuft sich lediglich auf wenige hundert Euro.

Da der Rettungsspreizer über 20 Kilogramm wiegt, geht die Polizei davon aus, dass zwei Täter am Einbruch beteiligt gewesen sein müssen und der Spreizer mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Im Tatzusammenhang stehe eventuell ein roter Pkw, der am Sonntag gegen 19 Uhr vor dem Feuerwehrhaus geparkt war.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen bittet sie, Hinweise zu Beobachtungen am Gebäude oder zu dem roten Pkw an die Polizei Miesbach unter 08025/2990 zu melden.

