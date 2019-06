Einbruch in Hausham: Diebe räumen Bar aus - Zeugen gesucht

Diebe haben am Wochenende eine Bar in Hausham in der Marktstraße ausgeräumt. Die Polizei bittet um Hilfe. Zeugen könnten das Auto der Täter bemerkt haben.

Hausham - Langfinger hatten es am Wochenende auf die Spielautomaten in einer Haushamer Bar abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter am Sonntag, 23. Juni, in der Zeit zwischen 3 und 3.30 Uhr in eine Bar in Hausham in der Marktstraße ein. Die vermutlich beiden Täter stiegen über einen Gitterschacht ein und gelangten so in das Gebäude und legten die Alarmanlage lahm.

Einbruch in Hausham: Diebe räumen Bar aus

Anschließend wurden die in der Bar angebrachten Spielautomaten ausgeräumt und ein Geldwechsler aus der Wand gerissen und mitgenommen.

An den Spielgeräten entstand Sachschaden von circa 9000 Euro, der Beuteschaden liegt ebenfalls im vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet auf der Suche nach den Tätern um die Hilfe der Bürger. Die Bar wurde unmittelbar von der Oberen Tiefenbachstraße an der B307 betreten, eventuell fiel hier ein verdächtiger Pkw oder Personen auf.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Miesbach unter 08025/2990.

