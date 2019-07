Eine Lösung für die Parkplatznot: Krankenhaus Agatharied bekommt Parkdeck 

Seit Längerem wird es geplant, jetzt nimmt es Gestalt an: ein Parkdeck für das Krankenhaus Agatharied. Nach dem Bau sollen auf dem Gelände rund 1000 Stellplätze zur Verfügung stehen.

Agatharied – Die Parkplatznot am Krankenhaus Agatharied ist seit Jahren ein großes Problem. Nun gibt es eine Lösung, die am Montag dem Haushamer Gemeinderat vorgestellt wurde. Das Krankenhaus bekommt ein Parkdeck – und das so schnell wie möglich. Rund 1000 Stellplätze werden nach dem Bau auf dem gesamten Gelände zur Verfügung stehen. „Das ist aus unserer Sicht dringend notwendig“, sagte Kreiskämmerer Gerhard de Biasio. 760 entfallen auf das Deck. Im zweiten Schritt soll die Tiefgarage saniert werden. Dort fallen an die 40 Plätze weg für breitere Stellflächen, die für Menschen mit Behinderung besser geeignet seien.

Das Parkdeck mit drei miteinander verbundenen Gebäuden hat Architekt Joachim Staudinger geplant. Die drei Ebenen des Decks werden über der bestehenden Parkfläche errichtet. Der bestehende Parkplatz könne so zu 90 bis 95 Prozent erhalten bleiben. Ebenso bliebe die Straßenführung bestehen.

Die drei Decketagen sollen nach außen hin offen bleiben und nur eine Absturzsicherung erhalten. So entsteht laut Staudinger kein Lüftungsproblem. Jeweils an den Stirnseiten sollen Treppenhäuser samt Aufzug errichtet werden. Das Flachdach wird begrünt. Auch eine Nutzung mit Solarkraft sei möglich. Eine Alternative, die im Gemeinderat Zuspruch fand. Das Krankenhaus könnte die erzeugte Energie gleich selbst verwenden, schlug etwa Hubert Lacrouts (CSU) vor.

Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) legte Wert darauf, „dass sich das Parkdeck in die Landschaft einfügt“. Vor allem, weil es direkt am Ortseingang stehe. Deshalb ist der Rathauschef auch zufrieden mit Staudingers Planung: „Man sieht es von der Straße aus fast nicht.“

Für das Vorhaben stimmte der Gemeinderat der Änderung des Bebauungsplans unisono zu. Nun soll das Deck „so schnell wie möglich gebaut werden“, sagte de Biasio. „Die Mittel sind eingeplant.“ Im Kreishaushalt sind sieben Millionen Euro dafür veranschlagt sowie 4,5 Millionen für die Sanierung der Tiefgarage. Betreiber des Parkhauses will der Landkreis sein.

Der Kreiskämmerer rechnet mit einem Jahr Bauzeit. Um kein Parkchaos während der Bauphase zu haben, wird wohl in drei Schritten gebaut. Bereits errichtete Gebäude können so genutzt werden. Ein Parkleitsystem soll die Parkplatzsuche koordinieren. Die Bushaltestelle soll an einen Wendehammer bei der Tiefgaragenzufahrt verlegt werden und so näher an die Klinik rücken.

Vertagt wurde die Entscheidung, wie es mit dem nachträglich gebauten Parkplatz weitergeht. Bekanntlich versprach der Landkreis einst, die Fläche zurückzubauen, sobald neue Stellplätze vorhanden sind. „Wir bauen ihn zurück, wenn es gewünscht wird“, sagte de Biasio. „Aus meiner Sicht wäre das aber schade, weil sich die Frage stellt, ob die Parkplätze in zehn Jahren auch noch ausreichen.“

Das Gremium war uneins. „Ich bin nicht dafür, dass wir permanent Flächen für Parkplätze verbrauchen“, sagte etwa Michael Ertl (SPD). „Ich bin nicht der Meinung, ihn wegzumachen“, widersprach Adi Eckmair (CSU). Auch Zangenfeind hält den Parkplatz für erhaltenswert: „Aber das entscheiden wir nicht heute. Das muss man sich durch den Kopf gehen lassen.“

Weitere Planungen

Neben dem Parkdeck stehen beim Krankenhaus auch andere Bauvorhaben an. Auf der Fläche des bisherigen Zusatzparkplatzes soll ein Lagergebäude errichtet werden, erklärte Wolfgang Grimm, Leiter der Technischen Abteilung des Krankenhauses. Zudem sei der Hubschrauberlandeplatz zu tief. Er soll deshalb auf dem Dach eines neuen Gebäudes errichtet werden, in dem ein Notfallzentrum, OPs und die Rettungswache untergebracht werden sollen.

Bekanntlich soll auch eine Geriatrische Rehabilitationsklinik entstehen. Statt zwei-geschossig soll diese nun drei-geschossig werden – ebenso hoch wie die anderen Bettenhäuser. Wie Kreiskämmerer Gerhard de Biasio erklärte, entsteht außerdem ein Konzept für Mitarbeiter-Wohnungen. „Wir haben dringenden Bedarf“, sagte er. Das Krankenhaus habe inzwischen etwa 1100, die Psychiatrie 400 Mitarbeiter. Wohnungen könnten hinter dem Kindergarten entstehen, wo es bereits Unterkünfte gibt.

