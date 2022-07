Eltern besorgt: Unbekannter spricht Kinder an

Mindestens zweimal hat ein unbekannter Mann in Hausham ein Kind angesprochen und offenbar versucht, es in sein Auto zu locken.

Hausham – Zwei Vorfälle, bei denen ein Unbekannter womöglich Kinder in sein Auto locken wollte, beunruhigen derzeit Eltern im Schlierachtal. Je einmal im Mai und im Juli wurde ein Kind in Hausham von einem Mann angesprochen. Beim jüngeren Fall bot der Unbekannte einem Mädchen Süßigkeiten an und sprach davon, dass er einen Hundewelpen im Auto habe und die Schülerin nach Hause fahren könne. Diese ließ sich nicht auf die Angebote ein. Die Familie verständigte die Schulleitung und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Markus Rewitzer, Rektor der Haushamer Grund- und Hauptschule, hat den Vorfall über eine schulinterne Plattform auch den Eltern bekannt gemacht. „Wir haben uns für den offenen Weg entschieden“, sagt er. Weder wolle man die Sache kleinreden noch aufbauschen. Er habe zudem die anderen Haushamer Schulen informiert, und die Lehrer würden in den Klassen die Kinder sensibilisieren. Ähnlich sollten die Eltern verfahren.

Als richtige Verhaltensweisen nennt Rewitzer: Laut sein, den Fremden mit „Sie“ ansprechen, nach Freunden Ausschau halten und sich in entgegengesetzter Richtung entfernen.

Freilich sind Eltern über Gemeindegrenzen hinweg vernetzt, und so erfuhren auch besorgte Mütter und Väter zum Beispiel in Neuhaus von den Vorfällen.

Die Polizei Miesbach erklärt auf Anfrage, sie nehme die Sache durchaus sehr ernst. So schauen Beamte in Zivil in Hausham nach dem Rechten. Beim Ermitteln gibt es derweil ein paar Hindernisse. So sind Fahrzeug- und Personenbeschreibungen von Kindern oft ungenau. Im Juli-Fall soll es sich um einen Mann mit Glatze und Haarkranz sowie einem kurzen Bart am Kinn gehandelt haben. Das Auto könnte ein grauer VW-Bus oder ähnliches gewesen sein.

Es komme im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums Rosenheim immer wieder mal vor, dass die Polizei Kenntnis davon erhalte, dass Fremde Kinder ansprechen. Dies allein stellt aber noch keinen Straftatbestand dar. Die Inspektionsleitung unterstreicht: „Wir haben das auf dem Schirm.“