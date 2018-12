Endlich: Der Kreisel an der Oberen Tiefenbachstraße kommt

Der Kreis hat sich geschlossen. Nach dreijährigen Verhandlungen ist es offiziell: Der Kreisverkehr an der Oberen Tiefenbachstraße in Hausham kommt. Baubeginn ist bereits im Mai.

Agatharied – Das Ringen um den Ring hat ein gutes Ende gefunden. Drei Jahre lang hat Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind mit Landkreis und Staatlichem Bauamt über einen Kreisverkehr an der Oberen Tiefenbachstraße verhandelt. Unzählige Gespräche und Gutachten später kann er jetzt vermelden: „Wir sind uns einig, der Kreisel kommt.“ Anfang Mai 2019 rollen die Baumaschinen an. Vier Monate später sollen die Oberere Tiefenbachstraße (Kreisstraße MB 8) und die B 307 über einen dreiarmigen Ring mit 40 Metern Durchmesser miteinander verbunden sein.

Nicht nur die Autofahrer, sondern auch die Gewerbetreibenden in dem mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten gesegneten Gebiet dürfen sich damit auf eine Entlastung freuen. Denn aktuell ist vor allem das Einfahren von der Oberen Tiefenbachstraße in die vor allem zu Pendler- und Ausflugszeiten stark vom Verkehr belastete Bundesstraße ein großes Problem. Dementsprechend vehement setzte sich der Bürgermeister für eine bauliche Lösung ein.

„Wir haben alle Phasen durchgemacht“, erinnert sich Zangenfeind an den Verhandlungsmarathon. Von der totalen Ablehnung über eine Alternative mit Ampeln bis hin zum Vorschlag, die Gemeinde müsse den Kreisel auf eigene Kosten bauen lassen, sei alles mit dabei gewesen. Umso mehr freut sich der Rathauschef über den nun erzielten Durchbruch.

Einziger Wermutstropfen ist der verhältnismäßig späte Baubeginn, meint Zangenfeind. Wegen zahlreicher anderer Maßnahmen mit Umleitungen (darunter die Sanierung der Staatsstraße 2010 zwischen Parsberg und Leitzach auf Miesbacher Flur) habe man aber keinen früheren Termin beim Straßenbauamt erwirken können. „Immerhin starten wir nicht in den Sommerferien“, sagt der Bürgermeister. Mit Erleichterung hat er vernommen, dass während der gesamten Bauzeit eine Durchfahrt in allen Richtungen möglich ist – wenn auch mit zeitweisen abwechselnd einseitigen Sperrungen mit Ampelschaltung. „Immerhin brauchen wir aber keine Umleitung“, sagt Zangenfeind. Lediglich während der abschließenden Asphaltierung komme man um eine zweitägige Vollsperrung nicht herum.

Damit der 40 Meter-Kreisel überhaupt Platz hat, muss auch ein Teil des Hangs Richtung Bahngleis angeböscht und gesichert werden. Ein teures Brückenbauwerk könne man sich so aber sparen, erklärt Zangenfeind. Erfreulicherweise hätten sich auch die dortigen Grundstückseigentümer sehr kooperativ gezeigt. „Da haben wir fast offene Türen eingerannt.“

Die Gesamtkosten der Maßnahme sollen nach ersten Schätzungen rund eine Million Euro betragen. Auf die Gemeinde werden laut Zangenfeind nur der Bau der Gehwege in Höhe von rund 100 000 Euro zukommen. Den Hauptbetrag teilen sich Bund (70 Prozent) und Landkreis (30 Prozent). Auch ein Förderantrag liegt noch zur Prüfung bei der Regierung von Oberbayern. „Das sollte aber eine reine Formalie sein“, sagt der Bürgermeister.

Für eine andere „Baustelle“ ein paar Meter weiter Richtung Agatharied gilt das nicht. Auch an der Abzweigung der Fehnbachstraße wünschen sich viele Autofahrer bekanntlich einen Kreisverkehr. Ein Durchbruch ist hier aber noch nicht in Sicht. Ein gewisser Druck besteht aber laut Zangenfeind durch die stark sanierungsbedürftige Schlierachbrücke. Im Februar wolle man mit dem Straßenbauamt das weitere Vorgehen besprechen. Grundsätzlich sei der neue Kreisel an der Oberen Tiefenbachstraße für einen weiteren Anschluss geeignet, betont der Bürgermeister schmunzelnd: „Wir verbauen uns also nichts.“