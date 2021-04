Er wollte zum Wandern, sie in die Arbeit: Koch (26) kracht Hebamme (56) ins Auto

Unfall in Hausham

von Sebastian Grauvogl schließen

Eilig hatte es ein 26-jähriger Koch aus Fischbachau, als er am Sonntagmorgen durch Hausham fuhr. Dabei nahm er einer 56-jährigen Hebamme aus Hausham die Vorfahrt. Es krachte ordentlich.

Hausham - „Vom Zeitdruck getrieben“ sei der 26-jährige Fischbachauer gewesen, schildert die Polizeiinspektion Miesbach in ihrem Pressebericht. Allerdings habe dieser nicht berufliche, sondern private Gründe gehabt: Der Koch wollte zum Wandern an den Tegernsee. Gegen 8.30 Uhr fuhr er mit seinem Dacia die Industriestraße in Hausham in Richtung Miesbach entlang, um dann auf der Brücke nach links auf die B307 in Richtung Ortsmitte Hausham abzubiegen. Das Schild „Vorfahrt gewähren“ ignorierte er dabei aber und sparte sich laut Polizei so auch die „Zeit zum Bremsen“.

Just in diesem Augenblick jedoch war eine 56-jährige Hebamme aus Hausham mit ihrem Audi auf der Miesbacher Straße in Richtung Miesbach unterwegs. Sie hatte die Einmündung der Industriestraße fast schon passiert, als ihr der junge Fischbachauer die Vorfahrt nahm und ihr in die Beifahrertür krachte.

Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. An den Autos entstand jedoch ein Schaden von jeweils 10.000 Euro. Die Einschätzung der Polizei: „Das Bremsen hätte den Fischbacher deutlich weniger Zeit gekostet, vor allem aber viel Geld gespart.“

sg