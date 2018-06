Erlebnisdestillerie Lantenhammer will weiter ausbauen – und plant Lagerhalle für Rumult-Fässer

Eine neue Lagerhalle für die Erlebnisdestillerie Lantenhammer soll nicht nur Platz für Rum-Fässer bieten, sondern auch für mehr Besucherfreundlichkeit sorgen.

Hausham – Vor etwa vier Jahren hat die Lantenhammer Erlebnisdestillerie in Hausham eröffnet – „die modernste Brennerei Europas“, hieß es damals. Und das hat sich offenbar gelohnt. Im Haushamer Gemeinderat stellte Anton Stetter, Mehrheitsgesellschafter der Destillerie, nun fest: „Wir sind mega erfolgreich. Der Standort entwickelt sich super.“ Daher möchte er sein Unternehmen erweitern und eine Lagerhalle in unmittelbarer Nähe der Destillerie errichten.

„In der Firma ist man unglaublich innovativ“, sagte Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG). Dies zeigen auch die ersten Jahrgänge des „Rumult“, der erste in Deutschland gebrannte Rum Agricole, der seit 2017 über die Ladentheken geht. „Wir haben mit Rum auf das richtige Pferd gesetzt. Die ersten Flaschen waren schnell ausverkauft“, berichtete Stetter. „Wir wollen den Rum-Hype in den nächsten Jahren noch mitnehmen.“ Doch dafür sei die Destillerie, die anlässlich des 90-jährigen Jubiläums mit dem Josef-Gin heuer eine Hommage an Gründer Josef Lantenhammer auf den Markt bringt, mittlerweile zu klein. Die Lösung: eine Fasshalle, ähnlich der Slyrs-Halle in Neuhaus.

Die Lagerhalle möchte Stetter hinter dem Trigema-Gebäude Richtung Wörnsmühl errichten. Das Grundstück gehört der Gemeinde. Ob kaufen oder pachten, da ist Stetter offen. Zwei Entwürfe hat er dem Haushamer Gremium nun vorgestellt. Entweder soll der Bau auf über 400 Quadratmetern parallel oder auf gut 500 Quadratmetern rechtwinklig zum Bekleidungsgeschäft stehen. Die Größe entspricht etwa 75 Prozent des Trigema-Gebäudes und soll ungefähr 5,50 Meter hoch werden, erklärte Stetter.

In der Fasshalle sollen nicht nur die verschiedenen Fässer zur Lagerung des Rums Platz finden, sondern auch ein Pavillon mit einem Café, das zur Verkostung für die Besucher dienen könnte, gebaut werden. „Wir wollen Logistik und Besucherfreundlichkeit verbinden“, sagte der Mehrheitsgesellschafter. Daher soll der Weg zur Halle im Rahmen des Baus geteert werden. „Für die Besucher und auch den Gabelstapler.“

Bei Zangenfeind fand der Entwurf Zuspruch: „Das ist sicher ein interessantes Projekt und wird die Qualität der Destillerie noch mal verstärken.“ Ein Problem wollte jedoch Ria Röpfl (FWG) geklärt haben: „Reichen denn die Parkplätze aus, auch bei einer hohen Besucherzahl?“ Dabei stellte Stetter klar, dass es bei dem Neubau nicht darum ginge, mehr Besucher in die Erlebnisdestillerie zu locken. „Wir sind mit der Besucherzahl zufrieden“, sagte er. „Wir wollen nicht größer, schneller, weiter, sondern besser, besser, besser werden.“

Trotzdem möchte Zangenfeind das Thema Stellplätze noch mal aufgreifen. Ebenso stellt sich für die Gemeinde die Frage, wo in Zukunft der Schnee, der im Winter dort abgeladen wird, einen neuen Platz finden könnte. Zangenfeind: „Wir setzen uns in den kommenden Wochen für die Planung zusammen.“

