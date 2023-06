„Europa in der Krise“: Politikexpertin zeigt Fehleinschätzungen Deutschlands auf

Von: Sebastian Grauvogl

Fesselte ihre Zuhörer mit einer messerscharfen Analyse: Politikwissenschaftlerin Ursula Münch bei ihrem Vortrag im Miesbacher Pfarrheim. © Tp

„Europa in der Krise“: Der Titel des Vortrags von Politikexpertin Ursula Münch im neuen Miesbacher Pfarrsaal ließ erahnen, dass die Zuhörer hier an einigen Stellen schwer schlucken müssen.

Miesbach – Krisen gibt es in Europa aktuell genug. Krieg, Energie, Klima, Populismus. „Welche also nehmen wir?“, fragte Ursula Münch zu Beginn ihres Vortrags im Saal des Miesbacher Pfarrheims. Weil sie kürzlich eine Expertenkonferenz zum Thema besucht habe, entschied sich die Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr München und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing, die aktuelle Sicherheitslage in Europa ins Zentrum zu stellen. Und warnte ihr Publikum schon mal vor, dass sie nicht viel Heiteres berichten werde.

Damit hatten die Zuhörer angesichts des Titels „Europa in der Krise“ auch nicht gerechnet. Dennoch waren sie in großer Zahl der Einladung des Katholischen Bildungswerks (KBW) und der Pfarrei Miesbach als Veranstalter gefolgt. Immer wieder trug KBW-Geschäftsführer Wolfgang Voit weitere Stühle in den neuen Pfarrsaal. Und Ferdinand Huber als Bildungsbeauftragter der Pfarrei stellte mit Freude fest, „dass der neue Saal schon fast wieder zu klein ist“. Dass das in erster Linie an der auch aus dem Fernsehen bekannten Hauptperson des Abends lag, daraus machte Huber kein Geheimnis. „Was Frau Münch sagt, hat Hand und Fuß“, habe ein Besucher beim Betreten des Saals gesagt. Die freute es besonders, dass auch ein paar Gymnasiasten hier Platz genommen hatten. „An der Bundeswehr-Uni heißt es immer, dass Schüler dazu abgeordnet wurden, aber Sie sind bestimmt alle freiwillig hier“, scherzte Münch. Dann aber war Schluss mit lustig, die Professorin stieg ins Thema ein.

Fehleinschätzungen Deutschlands in Bezug auf Russland

Zunächst listete sie eine Reihe von Fehleinschätzungen in Bezug auf Russland auf, die Deutschland seit Ende des Kalten Kriegs unterlaufen seien. Getrieben von der Hoffnung auf eine Demokratisierung und Modernisierung der ehemaligen Sowjetunion, habe man sich zu einer Mystifizierung von Gemeinsamkeiten hinreißen lassen und dabei eine „irritierende Toleranz“ gegenüber den immer weiter greifenden Grenzüberschreitungen Putins an den Tag gelegt. Münch selbst nahm sich dabei nicht aus. Zu wenig gehört habe man hingegen auf andere osteuropäische Länder, die aus ihrer Historie heraus schon immer mehr Schutzvorkehrungen gefordert hätten. Und anders als die USA habe Deutschland die Rüstungsausgaben heruntergefahren und die Einsparungen als sogenannte Friedensdividende lieber woanders investiert. Mit der Folge, dass man sich wohl auf Jahrzehnte hinaus im Ernstfall nicht mal wenige Tage selbst verteidigen könne.

Experte aus Miesbach erklärt weitere Entwicklungen im Ukraine-Krieg

Doch Münch entließ ihr Publikum nicht mit diesem unbequemen Blick in die Vergangenheit. Viel wichtiger sei es, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und das tue die Politik durchaus. Zunächst werde wohl kein Weg daran vorbeiführen, das Zwei-Prozent-Ziel bei den Militärausgaben zu erfüllen. Nicht erst seit Präsident Trump habe sich die Stimmung der US-amerikanischen Gesellschaft gewandelt, dass man nicht mehr allein für den Schutz der Europäer sorgen wolle. Als unrealistisch bezeichnete Münch zwar den Gedanken einer europäischen Armee, „Inseln militärischer Kooperation“ zwischen Nachbarstaaten seien aber denkbar.

Ziel muss sein, „Allianz der Unruhestifter“ Russland und China zu verhindern

Ziel der kommenden Jahre müsse sein, so die Professorin, eine „Allianz der Unruhestifter“ Russland und China zu verhindern. Letzteres rüste seine Streitkräfte gerade massiv auf. Beide Länder seien von imperialistischen Gedanken und einem „Strong-Man-Ideal“ geprägt. Dass die Bundesregierung gleichzeitig die Handelsinteressen sowie die Klimaziele im Blick behalten müsse und obendrein wegen der durch fortschreitende Digitalisierung zunehmenden Meinungsmanipulation durch Populisten vor innenpolitischen „Spaltpilzen“ stehe, sei eine große Herausforderung. Doch selbst wenn man in einer freiheitlichen Demokratie nicht alles ohne Rücksicht auf Verluste umsetzen könne: „Wir müssen sie gegen die verteidigen, die ihr Fähnchen in den Wind der Schreihälse halten.“

Bevor die Fragen aus dem Publikum an der Reihe waren (siehe unten), fand Münch doch noch einen versöhnlichen Abschluss für ihren Vortrag: „Wir sind schon mit anderen Krisen fertig geworden, weil wir lernfähig sind. Dass dem so ist, zeigt allein schon, dass Sie heute Abend hier sind.“

So antwortete Ursula Münch auf die Fragen aus dem Publikum

Warum gibt es trotz der gemeinsamen Bedrohung so wenig Einigkeit in Europa?

„Verschiedene Interessen sind aus den Unterschieden in geografischer Lage und historischen Erfahrungen völlig normal.“



Glauben andere Staaten, dass sie wegen der Pufferwirkung Deutschlands im Gefahrenfall besser wegkommen?

„Alle sind aufgewacht und haben erkannt, dass Abschreckung zwar teuer ist, aber auch erfolgreich sein kann.“



Wie gehen wir mit Staaten wie der Türkei um?

„Wir dürfen nicht alle unsere Menschenrechtsstandards der Diplomatie wegen über Bord werfen. Grundsätzlich dürfen wir aber auch nicht jedem Staat mit dem Misstrauen, das wir gegenüber Autokraten empfinden, begegnen.“



Wie gelangen die von Ihnen geschilderten Erkenntnisse in die aktive Politik?

„Ich habe großen Respekt vor unseren Mandatsträgern. Sie müssen in einer Welt voller Krisen Entscheidungen treffen. Besserwisser in der Bevölkerung machen es nicht leichter.“

Was antworten Sie Leuten, die sagen, Waffen bringen auch keinen Frieden?

„Staaten, die militärisch Fakten schaffen, interpretieren alles andere als Schwäche.“

Ist es nicht besser, wenn die von Ihnen genannten Besserwisser mitreden, als wenn die Politik nur in Hinterzimmern stattfindet?

„Das Problem ist, dass alle möglichst lange mitreden wollen, von der Politik aber schnelle Entscheidungen fordern – natürlich immer so, dass es den eigenen Interessen entspricht.“



Verstehen Sie, dass die Kür von Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin für viel Frust bei den Wählern gesorgt hat?

„Hier ist leider im Vorfeld viel schief gelaufen. Die Parteien haben versucht, die Europawahl mit der Personalisierung von Spitzenkandidaten attraktiver zu machen. Das ist aber im Europarecht so gar nicht vorgesehen.“

