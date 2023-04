Ex-Café Kandlinger: Freikirche „Christen in Hausham“ beziehen frühere Gasträume

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Freikirche „Christen in Hausham“ haben früheres Café Kandlinger in Hausham bezogen v lks Initiatoren Andreas Kowalzik und Achi Langstädtler zeigen Flyer Foto tp © tp

Im früheren Café Kandlinger in Hausham brennt wieder Licht – zumindest ab und zu: Die Freikirche „Christen in Hausham“ hat die zuletzt als Lager genutzten Räume bezogen.

Hausham – „Perlen aus dem Schatz der Bibel“, „40 Tage mit Jesus“, „Leben ist mehr“: Futter für den Geist statt für Gaumen und Magen wartet auf die Besucher des früheren Café Kandlinger in Hausham. Im Verkaufsraum, wo einst die unvergessenen Datschi über die Theke wanderten, liegen heute spirituelle Bücher auf: „Wertvoll“ heißt der kleine Laden, den die Freikirche Christen in Hausham dort als Ergänzung ihres neuen Saals für Gottesdienste eingerichtet hat. Dass es ihn dort noch nicht allzu lange gibt, davon zeugt ein Detail auf dem Foto des Ladens auf der Homepage der Freikirche: An der Wand oberhalb des Bücherschranks hängt da noch ein Spruch, der das Motto längst vergangener Tage widerspiegelt: „Kein Kuchen ist auch keine Lösung.“

Die Vorgeschichte der neuen Räume möchte die Freikirche auch gar nicht verleugnen – im Gegenteil: „Café goes Church“ (Café wird zu Kirche) haben Andreas Kowalzik und Achi Langstädtler, die beiden Vorsitzenden des vor zwei Jahren gegründeten Trägervereins der Christen in Hausham, auf den Flyer zur öffentlichen Einweihung am Samstag, 29. April, drucken lassen. Ein Ausdruck der Freude und Erleichterung gleichermaßen, hätten sich die Gründer der Freikirche keinen besseren Ort für ihre Gottesdienste, Bibelkreise sowie Gruppentreffen vorstellen können.

„Freikirche ist keine Sekte“

2005 sind die Christen in Hausham als Privatinitiative von Kowalzik und Langstädtler und ihren Familien entstanden. Ihr Wunsch: „Unseren Glauben so leben zu können, wie wir und die Menschen vor Ort es brauchen“, erklärt Kowalzik. Ohne Konventionen durch eine strenge Liturgie, ohne Verpflichtungen für die Mitfeiernden. Dennoch müssen die Christen in Hausham trotzdem eins immer wieder betonen, meint Kowalzik schmunzelnd: „Dass eine Freikirche keine Sekte ist.“

Dass sie bis dato zumindest teilweise eher versteckt agieren mussten, lag an der räumlichen Situation. Im Obergeschoss eines alten Bauernhofs in Agatharied hatten die Christen in Hausham ihr Zuhause. Zu beengt und nicht barrierefrei weil nur über eine Außentreppe erreichbar, erzählt Kowalzik. So habe man schon vor gut einem Jahr mit dem Verwalter des Gebäudes des seit Anfang 2019 geschlossenen Café Kandlinger Kontakt aufgenommen. Dieses sei aber zunächst noch als Lager vermietet gewesen. Zum 1. November habe man dann aber den Zuschlag erhalten.

Jeden Sonntag Gottesdienst

Erfreulicherweise habe sich auch der Umbau-Aufwand in Grenzen gehalten, erzählt Kowalzik. Der Grundriss eigne sich ideal für die Angebote der Freikirche. Die Gottesdienste (sonntags um 10 Uhr) mit Liedern, Predigt sowie frei formulierten Gebeten und Fürbitten sowie zwei bis drei Mal im Monat auch mit Abendmahl finden im früheren großen Gastraum statt. Bibelkreis, Jugend- und Frauengruppe treffen sich im Barbereich. Der Verkaufsraum des ehemaligen Cafés dient wie eingangs erwähnt als Buchladen. Dessen Öffnungszeiten sind aktuell noch an die kirchlichen Aktivitäten gekoppelt, da alles ehrenamtlich organisiert ist, so Kowalzik.

Auch sonst ist der feste Kern der Freikirche mit im Schnitt 20 bis 40 Gottesdienstbesucher noch überschaubar. Kowalzik hofft aber, dass durch die neue, zentrale Lage weitere Interessierte den Weg zu den Christen in Hausham finden. Willkommen sei jeder, der an Gott glaube oder diesen Glauben entdecken wolle. „Wir wollen den Menschen ein Segen sein“, erklärt Kowalzik den Sinn der Gemeinschaft. Ob bei Ausflügen, Essen oder sogar einer gemeinsamen Familienfreizeit: „Zusammen schafft man mehr und entwickelt sich weiter.“

Übrigens: So ganz ohne Bezug ist das Schild im Buchladen dann doch nicht. Denn zumindest ab und zu ist das Café Kandlinger ab sofort auch wieder ein Café: Nach den Gottesdiensten öffnet im Barbereich das Kirchencafé. Vielleicht irgendwann ja sogar mit Zwetschgendatschi.

Die Einweihung

der neuen Räume der „Christen in Hausham“ findet am Samstag, 29. April, von 15 bis 16.30 Uhr statt. Auf die Besucher warten ein Sektempfang, eine Vorstellung der Freikirche, ein Rundgang sowie Kaffee und Kuchen und Basteln sowie Spiele für die Kinder.

sg