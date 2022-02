Ex-Vorstand arbeitet weiter an Projekten fürs Krankenhaus

Von: Stephen Hank

Teilen

Michael Kelbel (58) ist als Vorstand des Krankenhauses ausgeschieden. © Thomas Plettenberg

Offiziell ist er freigestellt, doch der langjährige Geschäftsführer Michael Kelbel (58) wird projektbezogen weiter fürs Krankenhaus Agatharied arbeiten.

Agatharied – „Ich werde mich in dem Maße einbringen, wie man mich braucht“, sagt der 58-Jährige, der zum 1. Februar den Chefposten geräumt und an den früheren Prokuristen Benjamin Bartholdt (40) übergeben hat. Der Vertrag des langjährigen Geschäftsführers endet zum 30. Juni 2023.

„Ich muss mich wieder mehr um mich selbst kümmern“

Im Gespräch mit unserer Zeitung betont Kelbel, dass sein Ausstieg eine freiwillige Entscheidung gewesen sei. Üblicherweise laufen die Verträge fünf Jahre, darauf habe er sich nicht mehr einlassen wollen. Die Gründe liegen im gesundheitlichen Bereich. „Ich muss mich wieder mehr um mich selbst kümmern“, betont Kelbel, der die Klinik seit Mai 2012 geleitet hatte, zuletzt als Vorstand des neu gegründeten Kommunalunternehmens.

Dass seine Verantwortung als Vorstand des Kommunalunternehmens jetzt mehr als ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags endet, sei das Ergebnis langer Beratungen. Die Entscheidung habe man letztlich aus strategischen Erwägungen heraus getroffen. „Es stehen wichtige Entscheidungen fürs Krankenhaus an“, sagt Kelbel mit Blick auf die Vorstellung des Zukunftskonzepts im Frühjahr. „Wenn der Vorstand dann Maßnahmen ankündigt, dann soll auch klar sein, dass er es ist, der sie umsetzt. Nicht zuletzt geht es hier um langfristige Perspektiven für die Mitarbeiter.“

Keine Einmischung ins Tagesgeschäft

Mit seinem Fachwissen werde er bei Bedarf weiter zur Verfügung stehen. Derzeit sei er mit der Wirtschaftlichkeitsberechnung fürs geplante Bettenhaus befasst. Ins Tagesgeschäft oder in die Arbeit seines Nachfolgers werde er sich aber in keiner Weise einmischen. „Ich glaube, ich habe in der Vergangenheit bewiesen, dass es mir nicht um meine Person, sondern nur ums Krankenhaus geht“, betont der 58-Jährige.

Kritik, wonach er in der Vergangenheit die Kommunikation gegenüber der Belegschaft vernachlässigt habe, kontert Kelbel: „Ich weiß, dass es eine gewisse Erwartungshaltung gab, aber manche verstehen da die Aufgaben eines Geschäftsführers falsch.“

Zeit für Familie und den Bauernhof

Mit seiner Entscheidung fühle er sich gut. Er freue sich darauf, künftig mehr Zeit für seine Familie und seinen Bauernhof zu haben. Auch in die Gesundheitspolitik werde er sich weiter einbringen. „Dann aber“, sagt Kelbel, „als Privatmann.“

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.