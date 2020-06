Fahrzeugkonzept vorgestellt: Bauhof Hausham will Flotte ausbauen

An Arbeit mangelt es im Haushamer Bauhof nicht. Doch die Fahrzeugflotte reicht nicht mehr aus, um alle Aufträge zu bewältigen. Deshalb sind nun Neuanschaffungen geplant.

Hausham – Der kleine Dumper ist nicht mehr sicher in der Spur. Schon ein paar Mal sei die Aufsitz-Arbeitsmaschine auf dem Friedhof umgekippt. „Es war nur Glück, dass da keiner meiner Mitarbeiter zwischen den Grabsteinen eingezwickt wurde“, sagte Haushams Bauhofleiter Christian Freiwang nun im Gemeinderat. Auch die Unfallverhütungsvorschriften erfülle die Maschine mit dem Baujahr 1984 nicht mehr. Sie ist nun aus dem Dienst genommen. „Ich halte da meinen Kopf nicht mehr hin“, machte Freiwang klar. Aktuell habe man für 50 Euro pro Tag einen kleinen Radlader gemietet. Für schnellen Ersatz bat der Bauhofchef den Gemeinderat um Mittel – und stellte anhand eines Fahrzeugkonzepts noch weitere Investitionen in Aussicht.

Es handle sich keineswegs bloß um einen Wunschzettel, machte Freiwang klar. Man habe sich viele Gedanken gemacht, wie man Flexibilität in der Arbeit gewinne, aber auch die Kosten in Grenzen halte. Ausgangspunkt ist die Differenz zwischen Mitarbeiter- und Fahrzeugzahl. So bestehe die Bauhofmannschaft mittlerweile aus 22 Kollegen (eine Stelle sei noch nicht besetzt), die sich 15 Fahrzeuge teilen müssten. „Es bleiben immer Leute übrig, die ich nicht rausbringe.“

Lesen Sie auch: Haushamer eröffnen neuen Bauhof

Um die Arbeit effizient zu verteilen, brauche es fünf neue Autos: je einen Kleinkasten-Transporter für Wasserwerk und Bauhof (18 000 und 32 000 Euro), ein Schmalspur-Nutzfahrzeug für den Unterhalt von Geh- und Radwegen (32 000 Euro), einen Traktor oder Unimog für den Winterdienst im Außenbereich (150 000 Euro) sowie besagten Mini-Radlader für den Friedhof (27 000 Euro). Am dringendsten stufte Freiwang den Mini-Radlader und den Wagen fürs Wasserwerk ein. Außerdem bot er an, nach Gebrauchtfahrzeugen Ausschau zu halten. Verhältnismäßig schnell amortisieren sollte sich der Unimog für den Winterdienst. Diese Leistung ist derzeit extern vergeben – für rund 50 000 Euro pro Jahr. „Egal, ob es schneit oder nicht.“

Die Gemeinderäte dankten für das ausführliche Konzept. Die CSU hätte gerne noch ein paar Zahlen mehr gehabt, vor allem zum Unimog. „Bei so einer Investition sollten wir schon noch mehr in die Tiefe gehen“, sagte Hubert Lacrouts (CSU). Michael Ertl (SPD) wollte zudem wissen, was aus dem VW Bus geworden sei, dessen Anschaffung man 2018 unter anderem für den Einsatz im Wasserwerk beschlossen habe. „Da habe ich keinen Zugriff mehr“, beteuerte Freiwang. Das Auto sei durchgehend im Rathauseinsatz, etwa um Mitarbeiter des Standesamts zu den Trauungen auf der Huberspitz zu bringen. Der Wassermeister fahre notgedrungen mit seinem Privatauto.

Lesen Sie auch: Haushamer Bauhof verschönert das Ortsbild

Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) nahm die Verantwortung auf sich. Auch er fordere viel vom Bauhof. Nicht nur, weil die Arbeiten günstiger seien als bei einer Vergabe, sondern auch, weil sie handwerklich „grandios“ ausgeführt würden. Er habe volles Vertrauen, dass der angegebene Bedarf keine überflüssigen Fahrzeuge enthalte.

Um den Skeptikern entgegenzukommen, schlug Zangenfeind vor, vorerst nur über das Wasserwerk-Auto und den Mini-Radlader abzustimmen. Die Kosten seien bereits im Haushalt eingestellt. Für alle weiteren Punkte werde man noch mehr Informationen vorlegen. Zudem lud der Rathauschef die Gemeinderäte zu einem Besuch im Bauhof ein. „Es geht ja nicht um Statistiken, sondern um das, was tatsächlich gebraucht wird“, fand Tom Leidgschwendner (CSU). Freiwang nickte: „Wir arbeiten ja mit den Fahrzeugen.“