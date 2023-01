Für Familien mit Sternenkindern: Beratungsstelle in Hausham eröffnet - „Wertvoller Baustein“

Von: Jonas Napiletzki

Gut besucht: Zur Einweihung mit Segen durch Dekan Michael Mannhardt und Pastorin Madelaine Strassburg (erste Reihe sitzend v.l.) freuten sich die Beratungsmitarbeiterinnen (stehend v.l.) Nadine Schürrle und Karin Ringel über viele Gäste in den neuen Räumen in Hausham. © Stefan Schweihofer

Die Beratungsstelle in Hausham für Familien mit Sternenkindern ist nach der Pandemie nun offiziell eingeweiht worden. Die Mitarbeiter haben im Jahr 2022 schon 86 Familien begleitet.

Hausham – Die Beratung für Familien mit Sternenkindern ist ein Geschenk, das Eltern gerne annehmen. „Das ist schön“, betonte Bianca Steinbauer. Die Leiterin der Beratungsstelle in Hausham hat mit ihren Kolleginnen 86 Familien im vergangenen Jahr begleitet. Nun, rund zweieinhalb Jahre nach Beginn ihrer Arbeit in Hausham, weihten die Haupt- und Ehrenamtlichen auch die Räume dafür offiziell ein. Der Umzug von Miesbach ins Haus Berggeist erfolgte schon im Sommer 2020, eine Feier verschob sich durch Corona bis zum vergangenen Freitag.

Aber darf ein so schwieriges Thema überhaupt in fröhlicher Runde gefeiert werden? Auf diese Frage ging Christian Voller-Morgenstern, Theologischer Vorstand der Bethanien Diakonissen-Stiftung, in seinem Grußwort ein. Der Pastor erklärte, es gebe einen Unterschied zwischen Spaß und Freude. „Der Spaß geht an den ganz schweren Stationen des Lebens nicht weiter“, sagte er. Freude sei aber auch in den schwersten Lebenszusammenhängen möglich – das jedenfalls wünschte Voller-Morgenstern den Anwesenden.

Beratungsstelle füllt eine Lücke

Unter ihnen waren auch Mütter, Väter und Kinder, deren kleine Familienangehörigen still geboren wurden. Kurz vor oder kurz nach der Geburt sind sie gestorben – „aber die Verbindung bleibt erhalten“, sagte eine Mutter über ihre Tochter Lena. Mit ihrem Sohn sang die Mutter ein Lied, das – wie Klara Seeger an der Harfe – einen stimmungsvollen Rahmen schuf. In der für viele fremden Runde musste nicht jede Träne versteckt werden. Voller-Morgenstern meinte: „Die Verbundenheit ist mit Händen zu greifen.“

Für Jens Zangenfeind, der als Stellvertretender Landrat und Bürgermeister der Gemeinde Hausham gekommen war, ist das „ein wertvoller Baustein für die Menschlichkeit“. Er habe Hochachtung vor der Arbeit, die Betroffenen dabei helfe, in ihrer Fassungslosigkeit, Wut oder Enttäuschung neue Hoffnung zu finden. „Sie lassen die Menschen nicht allein“, sagte Zangenfeind. „Danke.“

Stolz auf das Erreichte: Beratungsleiterin Bianca Steinbauer blickte bei der Eröffnungsfeier zurück. Stellvertretender Landrat Jens Zangenfeind dankte fürs Engagement. © Stefan Schweihofer

Eine Mutter hob genau diese Unterstützung hervor: „Ich habe mir nichts sehnlicher gewünscht, als mit jemandem zu reden.“ Gar nicht so einfach, erklärte Steinbauer. Die Beratungsleiterin erklärte: „Es gibt niemanden, der sich zuständig fühlt und keine finanziellen Hilfen.“

Entstehung wurzelt im Jahr 2017

Genau daraus sei auch die Stelle in Hausham entstanden. Anhand einer Leiter, an der jede Stufe ein weiteres Jahr der Beratungsstelle darstellte, verdeutlichte Steinbauer die Entwicklung der Beratungsstelle. „Am 21. Dezember 2017 habe ich zum ersten Mal bei der Bethanien Diakonissen-Stiftung angerufen.“ Daran erinnert sich Steinbauer sehr genau, denn: „Wir haben drei Stunden telefoniert.“ Das Ergebnis: „Wenn es das in Oberbayern noch nicht gibt, dann machen wir das doch im Landkreis Miesbach“, habe Voller-Morgenstern erklärt.

In den Folgejahren bauten Steinbauer und Katharina Eham, später mit ihren neuen Mitarbeiterinnen Nadine Schürrle und Karin Ringel, die Stelle weiter auf. Eham verließ die Beratungsstelle später, wechselte aber ins Ehrenamt. Die Räume im Haus Berggeist konnten sie mit Hilfe der Merkur-Spendenaktion „Leser helfen Lesern“ ausstatten. Im Jahr 2020 war die Beratungsstelle mit 20 000 Euro begünstigt worden. Die Liebe zum Detail, die Steinbauer und Eham zum Einzug versprochen hatten, ist nun deutlich sichtbar. Auf einer Karte, die den Einzugsbereich der Beratungsstelle darstellt, kleben kleine, glitzernde Sterne. Sie werden gehalten von Magneten mit bunten Mustern; der Raum strahlt Besuchern in gelben Tönen ins Gesicht.

Zentrale Aufgabe: Familie sollen neue Räume entdecken

Das alles passt ins Bild. „Die allerkleinsten Menschen verzaubern in aller Regel am meisten“, erklärte Steinbauer. Zentrale Aufgabe sei es, den Familien dabei zu helfen, nach dem Tod eines Kindes neue Räume zu entdecken – denn das Leben sei hier nicht zu Ende. Eine Mutter unterstich dies in ihrem Lied: „Unsere Verbindung bleibt bestehen, bis wir uns einmal wiedersehen.“ Der katholische Dekan Michael Mannhardt, der gemeinsam mit Pastorin Madelaine Strassburg von der evangelisch-methodistischen Kirche in Otterfing den Segen sprach, erklärte: „Hier ist ein Ort, an dem all dies aufgefangen wird.“ nap

