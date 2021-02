„Fasching im Schuhkarton“: Crachia Hausham verschickt närrische Packerl - bis in die Karibik

300 Schuhkartons voller Faschingsfreude hat die Crachia Hausham gepackt. An Mitglieder, Freunde - und sogar bis in die Karibik. Der Grund: eine frühere Faschingsprinzessin.

Hausham – Wenn die Crachia zum Faschingsendspurt im Haushamer Rathaus vorbeischaut, heißt’s für dem Bürgermeister normalerweise: „Schlüssel raus!“ Doch selbst die traditionelle Machtergreifung des Prinzenpaars ist heuer dem Corona-Lockdown zum Opfer gefallen. Statt dem närrischen Hofstaat stattete am Freitag nur Crachia-Präsident Alexander Thamm dem Rathauschef einen Besuch ab. Und diesmal musste Jens Zangenfeind nichts herausrücken, sondern durfte etwas in Empfang nehmen: einen Karton voller närrischer Überraschungen.

Wie berichtet, hat sich die Haushamer Faschingsgesellschaft allerhand kreative Aktionen einfallen lassen, um während der fünften Jahreszeit auch in dieser bisweilen trostlosen Zeit für ein bisschen Stimmung im Ort zu sorgen. So auch den „Fasching im Schuhkarton“, bestückt mit Konfetti, Kamellen, einer DVD mit Mitschnitten von Gardeauftritten zum Mittanzen, einem Gruppenfoto der Crachia, der Jubiläumszeitung und sogar einem Orden, der normalerweise auf den Elferratssitzungen überreicht wird. „Wir wollten, dass auch diese Saison trotz aller Schwierigkeiten in Erinnerung bleibt“, sagt Thamm. Deshalb trägt der Clown auf der Plakette auch einen blauen „Helau“-Mund-Nasen-Schutz.

300 Kartons hat die Crachia verschickt

300 Kartons hat das rund 30-köpfige Team aus Präsidiumsmitgliedern und Trainern geschnürt, verschickt sie oder fährt sie im gesamten Landkreis aus. Nicht nur die Mitglieder werden beschenkt, sondern auch all diejenigen, die die Crachia normalerweise im Fasching besucht, beispielsweise für einen Auftritt der Garden oder des Prinzenpaars. Zum Beispiel auch das Krankenhaus, Seniorenheime und Kindergärten. Ja sogar bis in die Karibik hat es ein Faschingskarton geschafft. Eine frühere Crachia-Prinzessin ist auf die Insel Bonaire ausgewandert, erzählt Thamm.

Der Rathauschef, selbstverständlich selbst Crachia-Mitglied, freut sich „riesig“ über das Geschenk. Und doch wird er ein bisschen wehmütig, als er den glänzenden Orden in die Hand nimmt. „Sonst ist um diese Zeit immer Ramba Zamba in Hausham“, erinnert sich Zangenfeind. Heuer wäre der nur alle drei Jahre stattfindende Faschingszug gar erstmals vor dem neuen Rathaus vorbeigerollt. „Da wären wir mittendrin gewesen.“ So aber erwartet Zangenfeind einen einsamen Faschingsdienstag. Der Crachia-Karton helfe aber, zumindest einen „Hauch“ närrischer Luft in Hausham zu verbreiten.

Bürgermeister lobt Crachia als Vorzeigeverein

Überhaupt sei die Faschingsgesellschaft ein absoluter „Vorzeigeverein“, der wie kaum ein anderer für den Zusammenhalt im Ort stehe – gerade in der Krise. Die Crachia zeige, dass Fasching weit mehr ist als nur ausgelassene Gaudi. Jung und Alt würden das ganze Jahr über an gemeinsamen Projekten arbeiten. „Da ist ganz viel Zwischenmenschliches dabei“, schwärmt Zangenfeind. „Und davon bleibt unsere Gemeinde lebendig.“

