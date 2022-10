Fasching in Hausham: Crachia bereit für Neustart nach Corona-Pause

Von: Sebastian Grauvogl

Läuten den Fasching in Hausham ein: die Fanfarenbläser der Crachia, hier bei der Elferratssitzung 2019. Die 60. Ausgabe war zugleich die vorerst letzte, denn kurz danach kam Corona. © Archiv AL

Endlich wieder Fasching in Hausham. Die Vorbereitungen für die Elferratssitzungen laufen bei der Crachia auf Hochtouren. Und auch danach stehen die Zeichen auf Party.

Hausham – Nur ins Vorprogramm der 61. Haushamer Elferratssitzung wird es das Coronavirus schaffen. In zwei bis drei Minuten wollen die Aktiven der Crachia das abarbeiten, was den Haushamer Fasching in den vergangenen beiden Jahren zum Stillstand gezwungen hat. Eine ganz bewusste Entscheidung, erklärt Moderator Mats Müller auf Nachfrage unserer Zeitung. „Dieses Thema hat in den vergangenen Jahren so viel Raum eingenommen, da muss es das nicht auch noch in der Elferratssitzung tun.“ Die wird auch ohne Pandemie inhaltlich dicht gepackt sein, schließlich ist auch abseits von Corona seit 2019 genug passiert in Hausham. Ein „brutal tolles Programm“ kündigt Müller den Gästen im Gewerkschaftshaus an – ins Detail will er aus Spannungsgründen selbstverständlich nicht gehen.

Da hält sich auch Crachia-Vorsitzender Alexander Thamm zurück. In die Vollen geht er dagegen bei der Frage nach den Höhepunkten der diesjährigen Haushamer Faschingssaison. So plant die Crachia neben den vier Elferratssitzungen am Freitag, 11. (mit Inthronisation des Prinzenpaars), Samstag, 12., Freitag, 18. sowie Samstag, 19. November (jeweils um 20 Uhr) noch eine ganze Reihe weiterer närrischer Veranstaltungen: das maskierte Weinfest am Samstag, 28. Januar, den Kinderfasching am Samstag, 4. Februar, den Tiger Ball am Samstag, 18. Februar, (jeweils im Gewerkschaftshaus) sowie zum Finale den Ramba Zamba am Faschingssonntag, 19. Februar, auf dem Bahnhofsvorplatz. Einzig die Fans des Faschingsumzugs müssen sich noch ein Jahr länger gedulden. Das habe man gemeinsam mit den anderen teilnehmenden Vereinen so entschieden, erklärt Thamm. „So kehren wir wieder in unseren gewohnten Drei-Jahres-Rhythmus zurück.“

Crachia richtet erstmals Gardetreffen aus

Eine andere Veranstaltung steht derweil zum ersten Mal im närrischen Kalender in Hausham: Am Samstag, 11. November, hat die Crachia die Ehre, das Gardetreffen des Oberbayerischen Landesverbands im Bund Deutscher Karneval auszurichten. 70 Vereine würden hier im Gewerkschaftshaus ihr tänzerisches Können zeigen.

Zunächst aber liegt der Fokus auf den Elferratssitzungen. Die Vorbereitungen laufen jedenfalls auf Hochtouren, die einzelnen Gruppen würden bereits fleißig proben. „Die Vorfreude ist gigantisch“, schwärmt Müller. Angeheizt wurde sie über den Sommer durch das endlich wieder aufbrandende Vereinsleben, das die Crachia mit vielen Auftritten begleitet hat – so zuletzt auch beim von Müller 2021 mitinitiierten Aktionstag „Hausham bewegt“.

Der eigentliche Lohn für das mühevolle Training der Garden mit vielen Kindern und Jugendlichen sei aber stets die prunkvolle Elferratssitzung, weiß auch Bürgermeister Jens Zangenfeind. „Sie proben das ganze Jahr, um hier wahre Höchstleistungen erbringen zu können.“ Ob die Sitzungen zum Auftakt oder der Faschingszug zum Endspurt der närrischen Zeit: Die Crachia könne sich der 100-prozentigen Unterstützung der Gemeinde sicher sein. „Es ist wichtig, dass endlich wieder eine gewisse Normalität einkehrt“, sagt Zangenfeind.

Kartenvorverkauf vorerst noch mit beschränkter Kapazität

Darum ist auch die Crachia bemüht. Dennoch lässt man beim Kartenvorverkauf noch ein wenig Vorsicht walten. Obwohl Stand jetzt ein voll besetzter Saal möglich wäre, werde man vorerst nur 50 Prozent der Plätze vergeben, erklärt Müller. Die Mitwirkenden könnten sich bereits am Sonntag, 16. Oktober, ab 17 Uhr Tickets sichern. Der öffentliche Vorverkauf startet dann am Montag, 17. Oktober. Wer leer ausgeht, kann sich laut Müller auf eine Warteliste setzen lassen. „Sollte alles so bleiben wie es ist, was wir natürlich sehr hoffen, werden wir zeitnah zur Veranstaltungen die zweite Hälfte der Plätze vergeben.“

Als würde es noch nicht genug gute Gründe für einen Besuch der zwei Mal verschobenen 61. Elferratssitzung geben, nennt der Bürgermeister noch einen weiteren, eher pragmatischen Punkt: den neuen Bahnübergang. „Die Sitzungen sind jetzt viel besser erreichbar, weil man nicht mehr zwölf bis 14 Minuten an der Schranke warten muss.“

