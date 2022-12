FC Hausham: Darlehenskündigung durch Grünen-Gemeinderat führt zu Insolvenz-Antrag

Von: Jonas Napiletzki

Grünen-Gemeinderat Willi Halletz hat zwei Darlehen des FC Hausham gekündigt und das Gremium beim Rätselraten schweigend beobachtet. Der Gemeinderat ist enttäuscht.

Hausham – An Wortbeiträgen mangelte es nicht, als sich der Haushamer Gemeinderat kurz vor Weihnachten zur letzten Sitzung des Jahres getroffen hat. Zunächst hinter verschlossenen Türen beratschlagten sich die Mitglieder darüber, ob ein Beschluss aus der September-Sitzung widerrufen werden soll. Damals hatte das Gremium mehrheitlich dafür gestimmt, dem FC Hausham für einen Erweiterungsbau des Vereinsheims einen Zuschuss in Höhe von 30 000 Euro zu gewähren – eine Hälfte heuer, die andere im Jahr 2023. Nun aber ist die Lage eine andere.

Wie berichtet, hat die Rechtsanwältin des FC Hausham unsere Zeitung Anfang Dezember darüber informiert, dass wegen Überschuldung ein Insolvenzantrag gestellt wurde. Davon ahnte der Gemeinderat lange nichts – mit einer Ausnahme: Grünen-Mitglied und Vereinsgründer Willi Halletz hat den Antrag auf Insolvenz quasi persönlich herbeigeführt, nachdem er im September aus dem Verein ausgeschieden war. Zuvor hatte es wohl interne Reibungen gegeben – mit Fußball wollte das Gemeinderatsmitglied „nichts mehr zu tun haben“. Bekannt wurden die Abläufe direkt im Anschluss an die geschlossene Beratung des Gemeinderats: Es folgte ein öffentlicher Teil der Sitzung, den Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) wegen der Transparenz befürwortete.

„Wir waren sehr überrascht über die Insolvenz und haben uns gefragt, wie das passieren kann“, sagte Zangenfeind. Immerhin sei dem Gemeinderat vor der Entscheidung über den Zuschuss „das System schlüssig vorgetragen“ worden. 90 000 Euro sollten aus zwei Darlehensverträgen kommen, mit denen auch tatsächlich Rechnungen bezahlt worden seien. Entsprechende Belege habe Christian Halletz, Kassier des Vereins und Sohn von Willi Halletz, der Gemeinde überbracht. Außerdem seien dem Gremium von den damaligen Vorsitzenden geplante Sponsoren-Zahlungen in Höhe von 50 000 Euro aufgezeigt worden – die Finanzierung schien gesichert.

Nach Bekanntwerden des Insolvenz-Antrags hätten jedoch die neuen Vorsitzenden, Patrick Asanger und dessen Stellvertreter, erklärt, dass ihnen keine verbindlichen Vereinbarungen mit Sponsoren bekannt seien. Auch teilten die beiden mit, dass die Darlehensverträge gekündigt wurden – „und zwar durch Willi Halletz“, erklärte Zangenfeind. Der wiederum habe die Kündigung bestätigt und erklärte, er habe eine Vollmacht des Darlehensgebers – die er der Gemeinde vorlegte. „Aufgrund des Zahlungsanspruches des Darlehensgebers hat der Verein einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt“, erklärte Zangenfeind.

Georg Eham (Parteilos, CSU) sagte: „Ich bin maßlos enttäuscht, dass jemand aus unseren Reihen involviert ist.“ Ria Röpfl (FWG) erklärte: „Ich bin auch sehr, sehr enttäuscht. Willi hat Bescheid gewusst – man kann sagen, er hat uns verarscht.“ Auch Zangenfeind kritisierte: „Dass man als Gremium so behandelt wird, finde ich nicht fair. Das ist nicht in Ordnung.“ Wegen der verworrenen Lage beschloss das Gremium einstimmig, den Zuschuss nicht zu gewähren. Für den Sport sei die Gemeinde immer da – für Streit aber nicht.

FC-Gründer Halletz hält sich bedeckt

Willi Halletz, der Gründer des FC Hausham, will sich auf Nachfrage unserer Zeitung nicht zu den Gründen äußern, warum er die Darlehen für den Verein gekündigt hat. Dafür sei noch zu viel zu klären. Halletz betont lediglich, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend teilgenommen habe. Und: „Es ist noch keine Insolvenz, sondern ein Antrag auf Einleitung des Insolvenzverfahrens.“



Das Verfahren sei noch „schwebend“ – und der Ausgang ungewiss. Halletz sagt: „Es muss nicht heißen, dass es für den Verein vorbei ist.“ Die Anmeldung des Insolvenzverfahrens sei für die jetzige Vorstandschaft verpflichtend gewesen. Zum Beschluss des Gemeinderats, den Zuschuss von 30 000 Euro aus dem Ertrag der Kühnen-Stiftung nicht zu gewähren, sagt er: „In der jetzigen Situation ist die Entscheidung verständlich.“



Wie berichtet, hatten sich Halletz und die neue Vorstandschaft des Haushamer FC zuletzt stark voneinander distanziert. Der Initiator des Vereins, der seinerzeit aus den Reihen der SG Hausham ausscherte, hatte unserer Zeitung gegenüber erklärt: „Mit Fußball will ich nichts mehr zu tun haben. Das hat mich zu viel Energie gekostet.“ Worin genau die Reibereien im Verein wurzelten, blieb derweil der Öffentlichkeit verborgen. nap