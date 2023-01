FC Hausham: Zwist im Gemeinderat - Willi Halletz nimmt Stellung und warnt vor „Schlammschlacht“

Kritik im Gremium

Nach Kritik im Gemeinderat bezieht Willi Halletz Stellung und warnt vor einer „Schlammschlacht“. Zuvor hat er einer Ratskollegin mit einer Strafanzeige gedroht.

Hausham – Nachdem sich mehrere Gemeinderatsmitglieder in Hausham enttäuscht über das Vorgehen von Grünen-Ratsmitglied Willi Halletz gezeigt hatten (wir berichteten), nahm er in der Sitzung am Montag öffentlich Stellung. Er sei nicht in einer Position, in der sich rechtfertigen müsse. Vielmehr kritisierte Halletz in teils lautem Tonfall Äußerungen anderer Gemeinderatsmitglieder und die darauf aufbauende Berichterstattung der Heimatzeitung.

Dem Streit vorangegangen war die Kündigung zweier Darlehensverträge für das neue Vereinsheim des FC Hausham durch Halletz als Generalbevollmächtigter des Darlehensgebers. Für den Verein hatte die Kündigung, wie berichtet, schwere Folgen: „Aufgrund des Zahlungsanspruches des Darlehensgebers in Höhe von 90 000 Euro hat der Verein einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt“, erklärte Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) im Dezember.

Halletz sieht sich als Generalbevollmächtigter „nicht involviert“

Die drohende Insolvenz wurde für den Gemeinderat und damit für die Öffentlichkeit relevant, da das Gremium am 19. September 2022 im Beisein Halletz’ eine Zahlung von 30 000 Euro an den FC befürwortet hatte – unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung des Gesamtprojekts gesichert sei. Halletz war zu diesem Zeitpunkt laut Zangenfeind bereits Generalbevollmächtigter, hatte dies dem Gremium vor der Abstimmung aber nicht mitgeteilt – was zu Vorwürfen seiner Ratskollegen führte. Denn: „Du warst natürlich unmittelbar betroffen – das hättest Du sagen müssen“, betonte Zangenfeind auch diesmal wieder.

Halletz dementierte das: „Ich war nicht involviert, weil ich nicht Geldgeber war.“ Das Geld sei von seinem Cousin gekommen. Auch betonte der frühere FC-Vorsitzende zu Sitzungsbeginn: „Ich darf vorausschicken, dass die Umstände, die zur Kündigung der Darlehen geführt haben, weder diesen Gemeinderat noch die Öffentlichkeit zu interessieren haben.“ Zu einer Einigung kam es nicht.

Strafanzeige gegen Gemeinderatsmitglied stand im Raum

Für die Öffentlichkeit weiter interessant dürfte derweil das Zerwürfnis zwischen Halletz und den anderen Ratsmitgliedern sein. So hatte Halletz gegenüber Ria Röpfl (FWG) vor der Sitzung offenbar angekündigt, eine Strafanzeige zu stellen, wenn sie sich nicht für eine Äußerung entschuldige, in der sie das Wort „verarscht“ verwendet hatte. Dieser Aufforderung kam Röpfl nach, erneuerte jedoch ihre Aussage, dass sie einen Vertrauensbruch empfinde.

Halletz forderte später in weiterhin lautem Tonfall: „Diese Beleidigungen, diese Unterstellungen, die werden definitiv unterbleiben.“ Auch warnte er vor einer „Schlammschlacht“, die er lostreten könne.

Bürgermeister: „Philosophie lassen wir uns von niemanden kaputt machen“

Bürgermeister Zangenfeind konterte die Gebärden des Grünen-Mitglieds mit einer klaren Ansage: „Wir sollten ein gewisses Niveau nicht unterschreiten.“ Die Berichterstattung der Heimatzeitung, von Halletz als „unsäglich“ betitelt, befand der Rathauschef für in Ordnung. Auch zu Röpfl erklärte Zangenfeind: „Ich finde es echt traurig, dass wir über solche Sachen mit Strafanzeigen drohen.“ Abschließend ergänzte er: „So ein Gremium muss offenbar leider auch so eine Diskussion aushalten. Aber ich bin mir sicher: Wir halten das aus.“

Der Gemeinderat lasse sich als „stabiles, gutes, ehrliches und faires Gremium“ nicht zerrütten und verlasse nie die Ebene der Sachlichkeit. „Nur, dass nicht der Gedanke aufkommt, man könnte durch irgendeine Art und Weise so ein Gremium sprengen“, erklärte Zangenfeind. Denn: „Die Philosophie, die in unserem Gemeinderat herrscht, lassen wir uns definitiv von niemandem kaputt machen.“ nap

