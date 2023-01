Feuer im OP: Hoher Sachschaden in Tierarztpraxis in Hausham

Von: Sebastian Grauvogl

Mit Atemschutz im Einsatz: die Haushamer Feuerwehrleute vor der Tierarztpraxis an der Dr.-Franz-Langecker-Straße. © Ralf Poeplau

Ein defektes Kabel hat den OP einer Tierarztpraxis in Hausham in Brand gesetzt. Der Sachschaden ist hoch. Das beherzte Eingreifen des Hauseigentümers verhinderte aber noch Schlimmeres.

Hausham - Die Flammen fanden reichlich Nahrung im OP. Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis und Zellstoffspender hätten sich als Brandbeschleuniger erwiesen, teilen die Polizeiinspektion Miesbach und Haushams Feuerwehrkommandant Joachim Hamacher mit. So habe es in der Tierarztpraxis an der Dr.-Franz-Langecker-Straße in Hausham am späten Montagabend (2. Januar) schnell lichterloh gebrannt. Doch das beherzte und vorbildliche Eingreifen des Hauseigentümers habe Schlimmeres verhindert. Dennoch ist der Sachschaden hoch, die Praxis für Tierarzt Milijan Glamocic bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar.

Hauseigentümer löscht Flammen

Gegen 23.15 Uhr schrillten plötzlich die Rauchmelder in der Praxis, erzählt Glamocic auf Nachfrage unserer Zeitung. Sein Vermieter, der mit seiner Familie im Obergeschoss des Hauses wohnt, sei daraufhin sofort nach unten gestürmt, habe sich einen Feuerlöscher gepackt und trotz des starken Rauchs die Flammen selbst gelöscht. „Er ist unser Held“, schwärmt der Tierarzt voller Dankbarkeit.

Als die von Nachbarn verständigte Feuerwehr eintraf, war zwar das offene Feuer aus, die Räume aber stark verqualmt, berichtet Kommandant Hamacher. Mit zwei Gebläsen und einem Sauger habe man die Praxis zunächst entlüftet, um sich dann auf die Suche nach der Quelle des Feuers zu machen. „Vorher hätten wir nichts gesehen“, erklärt Hamacher. Fündig sei man dann im OP geworden, wo man stark verschmorte Kabel auf einer Arbeitsplatte entdeckt habe. Um ein erneutes Entzünden zu verhindern, habe man diese sicherheitshalber noch mal mit Wasser gelöscht. Nach gut zwei Stunden konnten die rund 50 Mann der Feuerwehren Hausham und Miesbach (diese wurde wegen ihres Drehleiterfahrzeugs sicherheitshalber mit alarmiert) wieder abrücken.

Sachschaden bei rund 50.000 Euro

Die Polizei beziffert den Sachschaden in einer ersten Schätzung auf rund 50.000 Euro. Ein Eigen- oder Fremdverschuldung sei auszuschließen. Laut Hamacher ist immerhin die Wohnung im Obergeschoss bis auf den Rußgeruch unversehrt geblieben. Der Hauseigentümer sei ins Krankenhaus gekommen, weil er bei seiner mutigen Löschaktion doch einiges an Rauch eingeatmet habe.

Wie es mit der Tierarztpraxis weitergeht, kann Glamocic derzeit überhaupt nicht abschätzen. Am schlimmsten sei für ihn, dass er aktuell nicht mal aufräumen oder saubermachen dürfe. So müssten zunächst die Gutachter alles genau in Augenschein nehmen und dokumentieren. „Bis dahin können wir nur abwarten“, seufzt der Tierarzt, der die Praxis erst vor eineinhalb Jahren mit seiner Frau übernommen hat und hier auch eine Auszubildende beschäftigt. Seine Patienten müsse er bis auf Weiteres an andere Praxen verweisen. Am wichtigsten ist Glamocic aber, dass sich der Hauseigentümer schnell wieder erholt. „Er ist unser goldener Mann.“

sg