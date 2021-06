Feuerwehr Hausham: Drehleiter für 800 000 Euro kommt - Zukunftsweisende Entscheidung

Mehr Sicherheit, mehr Kosten

Hausham wird für seine Feuerwehr eine Drehleiter kaufen. Die Entscheidung wurde im Gemeinderat lange diskutiert, denn sie zeigt: Das Gremium stellt sich auf einen wachsenden Ort mit höheren Häusern ein. Um dafür gerüstet zu sein, nimmt es deutliche Mehrkosten in Kauf.

Hausham – Für wie zukunftsweisend Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) die Debatte über den Kauf einer Drehleiter für Hausham hält, zeigt der Raum, dem er dieser jüngst im Gemeinderat eingeräumt hat: 90 Minuten ließ er das Gremium Kosten und Vorteile besprechen. Kreisbrandrat Anton Riblinger beantwortete Fragen, Stefan Leidgschwendner von der Feuerwehr Hausham erklärte in einer 30-seitigen Präsentation Vor- und Nachteile. Am Ende war der Bürgermeister „zu 100 Prozent vom eingeschlagenen Weg überzeugt.“

Feuerwehr Hausham: Drehleiter für 800 000 Euro kommt - Vorbereitung auf wachsende Gemeinde

Die Grundfrage, die Zangenfeind stellte: Wie soll die Feuerwehr Hausham ihr altes Tanklöschfahrzeug aus dem Jahr 1999 ersetzen? Durch einen ähnlichen Wagen oder einen mit zusätzlicher Drehleiter – also einem langen Metallarm mit Korb, mit dem die Feuerwehr Menschen aus hohen Gebäuden rettet?

Leidgschwendner machte klar: Die Feuerwehr wünscht sich die Drehleiter. Einerseits, weil Hausham wachse, auch in die Höhe. Tragbare Leitern seien für manche Gebäude bereits zu kurz und eigneten sich ohnehin nur für gesunde Erwachsene. Kinder oder Kranke per Leiter aus dem vierten Stock zu retten, sei unmöglich. Die Drehleiter schaffe daher mehr Sicherheit. In einer Gemeinde mit Krankenhaus, vier Schulen, Förderzentrum und vielen Unternehmen „eine sinnvolle Investition“.

Andererseits gehe es um die Bayerische Bauordnung: Seit 2008 fordert diese für Gebäude über acht Metern einen zweiten Fluchtweg. In Hausham gebe es über 80 ältere Häuser mit nur einem Fluchtweg, die nun unter diese Regel fallen. Noch genießen sie Bestandschutz, aber nur, bis umfangreiche Sanierungen einen Bauantrag erfordern. Dann müssten die Eigentümer Rettungswege anbauen – und das kostet. Zangenfeind: „Das könnte einige Sanierungen verhindern.“

Drehleiter: Wichtiger zweiter Rettungsweg für größere Gebäude

Eine Drehleiter könnte auch da helfen. Sie zählt als zweiter Rettungsweg für Wohngebäude, wenn dort eine Aufstellfläche vorhanden und sie weniger als acht Minuten entfernt stationiert ist. Die Leiter in Miesbach ist für Hausham etwas zu weit weg. Eine eigene Leiter würde aber fast allen Häusern einen zweiten Fluchtweg schaffen. Weil Feuerwehrfahrzeuge auf Jahrzehnte gekaufte werden, sah Leidgeschwendner den Zeitpunkt für diese richtungsweisende Entscheidung nun gekommen.

Anders Michael Ertl (SPD). Nutzen Gebäude die Drehleiter als zweiten Fluchtweg, könne die Gemeinde diese nie wieder streichen, argumentierte er. „In 20 oder 25 Jahren werden wir wieder eine Drehleiter kaufen müssen, egal was sie kostet.“ Dazu wollte er sich nicht verpflichten.

Hubert Lacrouts (CSU) störte der Preis: Die Drehleiter belastet den ohnehin knappen Haushalt mit knapp 800 000 Euro – rund 160 000 Euro mehr als ein reines Löschfahrzeug. Hinzu kommen jährlich 4000 Euro für zusätzliche Wartungen. „Ihr habt so gut wie immer alles gekriegt“, sagte er Richtung Feuerwehr. „Aber jetzt habe ich ein Problem mit den Kosten.“ Wenn in Miesbach die nächste Leiter stehe und Hauseigentümer anderweitig zweite Rettungswege herstellen können, stelle sich die Frage: „Ist es so notwendig?“

Die Mehrheit der Gemeinderäte entschied sich aber für die Drehleiter: Gegen die Stimmen von Ertl und Lacrouts sowie Elisabeth Leidgschwendner und Josef Schaftari (beide CDU) beschlossen sie den Kauf. Die Gemeinde wird die Leiter nun europaweit ausschreiben.