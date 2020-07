Technischer Defekt verursacht Brand auf der Huberspitz

Es passierte mitten in der Nacht: Die Heizungsanlage einer Alm auf der Huberspitz bei Hausham geriet in Brand.

Das Feuer entstand in der Nacht auf Donnerstag. Wie die Polizei in Miesbach meldet, wurde durch den Brand ein Großteil der Anlage zerstört. Weitere Räume wurden durch die Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen.

Als Brandursache konnte bereits ein technischer Defekt festgestellt werden. Die Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

ddy

Rubriklistenbild: © MM