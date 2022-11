Französisches Flair am Volksfestplatz: Boule-Freunde Hausham dürfen auf Spielfeld hoffen

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Die Gaudi steht im Vordergrund: Gerhard Klotzsche (r.) zielt mit seiner Kugel auf das Schweinchen (der kleine rote Ball im Vordergrund). Seine Mitspieler (v.l.) Gabi Dubb, Gudrun Klotzsche, Kurt Csacsko, Georg Schmidt, Franz Pazier und Arno Probst verfolgen den Wurf sichtlich amüsiert. © Thomas Plettenberg

Erst vor ein paar Monaten haben die Haushamer Boule-Freunde zusammengefunden. Aktuell spielen sie auf einer buckligen Wiese am Volksfestplatz. Doch ein eigenes Spielfeld ist in Sicht.

Hausham – Wenn bei der Schweinchenjagd mal ein Wurf danebengeht, brauchen die Haushamer Boule-Freunde nicht lang nach einer Ausrede suchen. Im Zweifel habe es einfach an den widrigen Bodenverhältnissen gelegen, dass die große silberne Kugel ihr kleines rotes Pendant (besagtes Schweinchen) um ein paar entscheidende Zentimeter verfehlt hat, berichtet Franz Pazier mit einem Augenzwinkern. Kein Wunder, spielen die rund 15 Mitglieder der erst im Mai dieses Jahres gegründeten offenen Gruppe doch auf einem Geläuf, das mit den in Frankreich so gut wie in jedem Dorf befindlichen Boule-Feldern nicht viel gemeinsam hat: auf einer mageren, unebenen Wiese am Haushamer Volksfestplatz.

Trotz dieser erschwerten Bedingungen ist die Gruppe mit den Monaten stetig gewachsen. Die Teilnehmer kommen laut Pazier in erster Linie wegen der Freude am Spiel in der Gemeinschaft. Und doch wachse beim Spiel mit den 700 Gramm schweren Metallkugeln immer auch der Ehrgeiz, den eigenen Ball näher am Schweinchen zu platzieren und damit die zum Gewinn notwendigen 13 Punkte zu erreichen. Neben den Wurftechniken würden auch die Spielstrategien der zwei Zweier- oder Dreierteams zur Spannung beitragen. Und wenn das Auge nicht mehr entscheiden kann, welche Kugel denn die Nase vorn hat, kommt sogar ein Maßband zum Einsatz, sagt Pazier. „Dabei geht es schon auch mal um Millimeter.“

Bürgermeister unterstützt Wunsch nach eigenem Spielfeld

Obwohl die Haushamer Boule-Freunde nicht an Wettkämpfen interessiert sind, haben sie durchaus Interesse an einem richtigen Platz. Wie dieser aussehen kann, haben sie bei einem Probespiel in Bruckmühl (Landkreis Rosenheim) begutachtet. Die Ergebnisse schilderten sie Bürgermeister Jens Zangenfeind – und der zeigte sich offen für den Wunsch nach einem eigenen Feld. Noch mehr, seit er selbst einmal zur Kugel greifen durfte.

Mehr oder minder durch Zufall sei es dazu gekommen, berichtet der Rathauschef auf Nachfrage unserer Zeitung. Nach dem Info-Tag zum geplanten Pump-Track für junge Radfahrerim Alpengasthof Glück Auf sei er zusammen mit der kommunalen Jugendpflegerin Lena Renner auf dem Nachhauseweg den Boule-Freunden am Volksfestplatz begegnet. Zangenfeind und Renner ließen sich nicht lange bitten und griffen spontan zu den Kugeln. „Kaum zu glauben, aber wir waren richtig gut“, meint Zangenfeind und lacht. Ob die Boule-Freunde das Schweinchen vorher mit einem Magnet ausgestattet haben, um ihn durch den unerwarteten Erfolg in Stimmung für ihr Projekt zu bringen? Der Bürgermeister winkt schmunzelnd ab. „Wir hatten wohl einfach Glück.“

Das Glück des richtigen Moments hatten derweil die Boule-Freunde auf ihrer Seite. Denn just in diesen Tagen plant die Gemeinde ohnehin ein neues Naherholungsareal an der Schlierach, verrät Zangenfeind. Nachdem die Brücke zum Volksfestplatz wegen der Erschließung des neuen Wohngebiets am Huberspitz ohnehin neugebaut und verbreitert werden müsse, habe man sich überlegt, gegenüber des Spielplatzes eine weitere Freizeitfläche auszuweisen. Und neben Outdoor-Fitnessgeräten und Sitzbänken soll hier auch besagter Boule-Platz untergebracht werden. Sogar eine Förderung über das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) sei hierfür zu erwarten, stellt der Bürgermeister in Aussicht.

Die Boule-Freunde bieten im Gegenzug an, sich aktiv bei der Erstellung und Ausgestaltung der Sandfläche einzubringen. Bis es soweit ist, meint Pazier, spiele man aber weiter unter den „erschwerten“ Bedingungen am holprigen Volksfestplatz. Immerhin muss hier niemand um eine Ausrede für einen schlechten Wurf verlegen sein.

Neue Mitspieler

sind bei den Haushamer Boule-Freunden jederzeit willkommen. Sie treffen sich – solange es das Wetter zulässt – jeden Dienstag und Freitag um 14 Uhr am Volksfestplatz. Weitere Infos gibt es unter 0 80 26 /92 25 660.

sg