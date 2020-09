Friseursalon geschlossen: Kein Haarschnitt mehr im Krankenhaus Agatharied?

Eine Ära ist zu Ende. Nach mehr als 20 Jahren hat vor Kurzem der Friseursalon im Krankenhaus Agatharied seine Türen geschlossen. Die Räume werden künftig wohl für Büros genutzt.

Agatharied – Gepflegte Haare sind Eva Hilbig wichtig. „Ich lasse mich gerne schön machen“, sagt die 77-Jährige. Weil sie eine Dauerwelle trägt, geht die Schlierseerin jede Woche zum Friseur. Zurzeit holt sie ihre Friseurin sogar von zu Hause ab, erzählt Hilbig begeistert. Weil es ihr gesundheitlich nicht so gut gehe, könne sie nicht selbstständig den Salon Monika in Neuhaus aufsuchen.

Zuletzt wurde Hilbig sogar das verwehrt. Weil sie drei Wochen im Krankenhaus Agatharied war und ihre Friseurin wegen der Corona-Regeln nicht zu ihr kommen konnte, musste sich Hilbig nach einer Alternative umschauen. Fündig wurde sie im klinikeigenen Friseursalon „Beauty Hair“. „Ich war jede Woche dort“, erzählt Hilbig begeistert. Für sie nicht nur ein toller Service, sondern auch ein wichtiger Beitrag zu ihrer Genesung. „Ein Friseurtermin tut meiner Seele gut.“ Umso trauriger war die 77-Jährige, als sie erfuhr, dass der Salon im Krankenhaus geschlossen hat – und auch nicht mehr öffnen soll. „Das ist sehr schade“, sagt Hilbig.

Lesen Sie auch: Krankenhaus Agatharied schlägt Alarm: Besucher tricksen bei Corona-Regeln

Die Krankenhausleitung bestätigt auf Nachfrage unserer Zeitung das Ende des Angebots. Die Betreiberin, die die Räume von der Klinik angemietet habe, habe den Salon aus Altersgründen geschlossen. Eine Nachfolgeregelung gebe es nicht, teilt Prokurist Benjamin Bartholdt mit. Die frühere Betreiberin selbst wolle sich öffentlich nicht dazu äußern.

Wie die Räume künftig genutzt werden, sei noch offen. Da das Krankenhaus von der Bevölkerung sehr gut angenommen werde, stoße man platzmäßig immer wieder an die Grenzen, erklärt Bartholdt. „Da ist jeder Raum wertvoll.“ Laut derzeitigem Stand werde der frühere Salon wahrscheinlich künftig als Büro genutzt.

Lesen Sie auch: Krankenhaus Agatharied will Parkdeck bauen

Damit steht fest, dass eine lange Tradition im Krankenhaus Agatharied vorbei ist. Bereits kurz nach der Eröffnung der Klinik im Jahr 1998 sei der Friseursalon in Betrieb gegangen, berichtet Bartholdt. Immer Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr hätten sich die Kunden hier einen neuen Haarschnitt verpassen lassen können. Zeitweise habe die Inhaberin eine Mitarbeiterin beschäftigt.

Eine übergroße Nachfrage konnte das Krankenhaus zuletzt nicht erkennen. So hätten vor allem externe Besucher und zum Teil auch Mitarbeiter der Klinik im Friseurstuhl Platz genommen, berichtet Bartholdt. „Ein Bedarf für die Patienten des Krankenhauses Agatharied oder der KBO Lech-Mangfall-Klinik bestand nicht, beziehungsweise nur in zu geringem Umfang.“ So hätten sich bislang auch keine weiteren Patienten gemeldet, die ihren Unmut über das Aus des Friseursalons kundgetan hätten.

Ist Hilbig also die einzige, die den Service vermisst? Sie selbst kann sich das kaum vorstellen. „Was ich so gesehen habe, wurde der Salon gut angenommen, auch von Patienten“, sagt die 77-Jährige. Gerade auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen sei es eine Wohltat und auch ein Stück weit Alltag, zum Friseur gehen zu können. Zumal diese Patienten ja oft sehr lange am Stück in der Klinik blieben.

Im Krankenhaus Agatharied betrage die Verweildauer im Schnitt 5,3 Tage, erklärt Bartholdt. Patienten, die länger stationär betreut würden, seien meist so krank, dass sie das Zimmer nicht eigenständig verlassen und damit auch nicht zum Friseur gehen könnten. Dennoch werde man in Zukunft weiterhin ein Angebot für einen mobilen Friseurservice aufrechterhalten, kündigt Bartholdt an. Allerdings bittet er noch um Geduld. „Unter Corona-bedingten Schutzvorkehrungen ist dies aber zumindest auf Sicht nicht möglich.“

sg