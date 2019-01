Zu schnell gefahren: Mit Gegenverkehr kollidiert

Sechs verletzte Personen sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 21.30 Uhr in Hausham ereignet hat. Eine Autofahrerin hat die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

Die 38-Jährige aus Wörgl war mit ihrem Auto von Agatharied in Fahrtrichtung Gmund unterwegs. Wie die Polizeiinspektion Miesbach berichtet, fuhr sie dabei vor Fehnbach für die schneebedeckte Fahrbahn zu schnell und verlor dadurch die Kontrolle über ihren Pkw. Schließlich rutschte sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Wagen eines 33-jährigen Haushamers.

In beiden Fahrzeugen saßen jeweils noch zwei Familienmitglieder. Alle involvierten Personen wurden leicht verletzt und wurden zu weiteren Untersuchungen in das Krankenhaus Agatharied gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

Gegen die 38-jährige Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

