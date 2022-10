Gedenkminute: Rathausmitarbeiter erinnern an verstorbenen Haushamer Altbürgermeister

Von: Sebastian Grauvogl

Bewegender Moment: Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind (r.) und die Rathausmitarbeiter bei der Gedenkminute. © STEFAN SCHWEIHOFER

Es war ein bewegender Moment im Haushamer Rathaus. Alle Mitarbeiter kamen zusammen, um des verstorbenen Altbürgermeisters Hugo Schreiber zu gedenken.

Hausham - Es war ein bewegender Moment am Mittwochvormittag im Haushamer Rathaus. Um 10 Uhr kamen alle diensthabenden Mitarbeiter im Foyer zusammen, um des in der Nacht auf Dienstag im Alter von 73 Jahren überraschend verstorbenen Altbürgermeisters Hugo Schreiber zu gedenken. Bürgermeister Jens Zangenfeind kämpfte sichtlich mit den Tränen, als er mit sehr persönlichen Worten an seinen Vorgänger erinnerte.

Bürgermeister und sein Vorgänger freundschaftlich verbunden

„Wir waren gut befreundet“, sagt Zangenfeind auf Nachfrage unserer Zeitung und spricht von mehreren Besuchen auf Schreibers Hütte am Huberspitz. Um allen Haushamern die Möglichkeit zu geben, sich von dem beliebten Altbürgermeister zu verabschieden, liegt seit gestern ein Kondolenzbuch neben einem Porträtfoto Schreibers sowie seiner früheren Amtskette im Eingangsbereich des Rathauses aus.

