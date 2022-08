Geldstrafe: Haushamer (19) und Wiesseer (20) prellen Taxifahrerin

Geldstrafe: Haushamer (19) und Wiesseer (20) prellen Taxifahrerin © Udo Herrmann/ IMAGO

Ein Haushamer (19) und ein Wiesseer (20) haben betrunken im Oktober 2021 eine Taxifahrerin um 41 Euro geprellt. Nun standen sie deswegen vor Gericht.

Hausham – Betrunken kommt man ja oft auf die verrücktesten Ideen. Wer sich schon mal überlegt hat, ein Taxi zu bestellen, sich nach Hause fahren zu lassen und dann abzuhauen, ohne zu bezahlen, sollte das aber besser nicht machen. Zwei junge Burschen taten im Oktober 2021 aber genau das. Ihre Quittung erhielten der 19-jährige Haushamer und der 20-jährige Wiesseer nun vor dem Miesbacher Jugendgericht. Dort mussten sie sich wegen Betrugs verantworten und wurden zu einer Geldstrafe verurteilt.

Eine Schnapsidee sei es gewesen, sagte das Duo vor Gericht aus. Vom Spinnradl auf dem Spitzingsee hätten sich die zwei Freunde von einer Taxifahrerin abholen lassen. In Hausham stiegen die beiden aus. „Wir sind raus und haben gesagt, dass wir an der Sparkasse noch Geld holen müssen“, so der 19-jährige Haushamer. Dann sind die zwei aber davongelaufen – ohne der Taxifahrerin ihre 41 Euro zu geben, die sie für die Fahrt verlangte. „Das war dumm von uns, und es tut uns leid“, ergänzte der Haushamer.

Sie seien beide „ein wenig betrunken“ gewesen, gab der 19-Jährige zu, weshalb diese Idee überhaupt aufkam. „Ich weiß nicht mehr, wie viel wir getrunken haben, aber wir waren schon sehr betrunken“, fügte der 20 Jahre alte Wiesseer hinzu. Die 41 Euro hätten die beiden dem Taxiunternehmen aber bereits zurückgezahlt. Damit war die Sache für die Taxifahrerin auch erledigt. Sie sei aufgrund der Entschuldigung sowie des Begleichens des Betrags nicht mehr an einer Strafverfolgung interessiert.

Eine Lehre sollte die Schnapsidee den beiden Kumpels dennoch sein. Wenigstens in Form einer Geldauflage von jeweils 200 Euro, beantragte der Staatsanwalt. Amtsgerichtsdirektor Klaus-Jürgen Schmid sah es genauso und ergänzte: „Das war jetzt nicht dramatisch, aber so was geht halt einfach nicht.“ Vor allem den Wiesseer rügte Schmid, weil dieser schon eine Vorstrafe wegen eines Vermögensdelikts hat. Schmid warnte: „Beim nächsten Mal gibt’s einen Arrest – die 200 Euro sind eh schon ein milder Antrag der Staatsanwaltschaft.“

von Philip Hamm