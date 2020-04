Auf leeren Wahlaufstellern: Gemeinde Hausham macht Werbung für Corona-Hilfe - gratis

Die Wahl ist rum, doch in Hausham bleiben die Aufsteller für die Plakate stehen. Die Gemeinde stellt sie Geschäften wegen Corona als Werbeplattform zur Verfügung - gratis.

Hausham– Das große Kratzen hat begonnen. Überall im Landkreis schaben Bauhofmitarbeiter die Wahlplakate von den Holztafeln in den Orten. Meist schrauben sie dann auch gleich die Aufsteller selbst auseinander und lagern sie bis zur nächsten Wahl ein. In Hausham fällt dieser Arbeitsschritt weg, die Plakathalter bleiben stehen. Und sie werden auch weiter genutzt: als Informationsbörse für alle Hilfsangebote rund um das Coronavirus.

„Es gibt viele Menschen, die nicht über eine Tageszeitung verfügen und die auch auf die sozialen Netzwerke nicht zugreifen können“, erklärt Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind. Um sie trotzdem mit allen wichtigen Neuigkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten zu versorgen, wird die Gemeinde entsprechende Bekanntmachungen samt Kontaktmöglichkeiten wie Notrufnummern auf Plakate drucken. Diese werden dann auf die seit der Wahl vakanten Tafeln an sechs verschiedenen Orten im gesamten Gemeindegebiet geklebt.

Doch nicht nur als offizieller Infokanal des Rathauses sollen die umfunktionierten Werbeanlagen dienen. Auch die zahlreichen Hilfsangebote, die sich während der Corona-Krise in Hausham gegründet haben, will Zangenfeind hier bekannt machen. Wie berichtet, erledigen die Rathausmitarbeiter für ältere und hilfsbedürftige Bürger Einkäufe in Supermärkten, ortsansässigen Bäckereien und Metzgereien oder in Apotheken. Auch einen Lieferdienst für örtliche Gastronomiebetriebe, die Mittagsgerichte zu günstigen Preisen anbieten, hat die Gemeinde organisiert. In einem Schreiben an alle Haushamer Haushalte sind mehrere Beispiele aufgeführt. Die Fruchthalle etwa schnürt Obst- und Gemüsepäckchen, Mary’s Partyservice bietethaltbar verpackte Suppen und Eintöpfe an, Gastronomen kochen Mittagessen zum Mitnehmen für je fünf Euro.

Rathaus koordiniert Corona-Hilfe in Hausham

Um nicht den Überblick zu verlieren, wird die gesamte Koordination über das Rathaus abgewickelt, erklärt Zangenfeind. Sowohl die hilfsbedürftigen Bürger, als auch die hilfsbereiten Unterstützer können sich bei Rathausmitarbeiter Hansi Walleitner unter 0 80 26 /39 09 32 melden. Gerade die Vereine seien eine wichtige und verlässliche Stütze, wenn die Gemeinde bestimmte Anfragen nicht mehr alleine bewältigen könne, betont der Bürgermeister.

Zangenfeind ist es wichtig, dass neben den Bürgern auch die Gewerbetreibenden im Ort von den Angeboten profitieren. Deshalb dürfen auch alle Gastronomen und Ladeninhaber, die wegen der Allgemeinverfügung zur Eindämmung des Coronavirus ihre normalen Leistungen nicht mehr erbringen dürfen, gratis auf den Reklametafeln werben können.

Der Bürgermeister bittet Interessenten jedoch darum, sich zuerst im Rathaus unter 0 80 26 / 39 09 0 oder per Mail an rathaus@hausham.de dafür anzumelden. Die Gemeindemitarbeiter würden die gewünschten Inhalte dann auf den Tafeln anbringen. Aus gutem Grund, wie Zangenfeind erklärt. „Wir wollen ein wildes Plakatieren vermeiden.“ Ziel der Aktion ist ein viel grundlegenderes: „Wir als Gemeinde wollen auch in dieser schweren Zeit für unsere Bürgerinnen und Bürger und die Gewerbebetriebe da sein.“

sg