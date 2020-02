Gemeindebibliothek Hausham: Kinderbücher sind der Renner, eBook der Ladenhüter

Kinderbücher helfen bei der Entwicklung der Kleinsten. Die Haushamer Gemeindebibliothek will das unterstützen - und liegt bei ihren Lesern damit voll im Trend.

Hausham – Bildgeschichten für die Kleinsten, einfache Texte für frischgebackene Leseratten, spannende Abenteuererzählungen für die Jugendlichen: Bücher erfreuen Kinder schon, bevor sie überhaupt Lesen lernen. Und sie begleiten sie ein Leben lang. Die Gemeindebücherei Hausham hat die große Bedeutung der Kinder- und Jugendliteratur längst erkannt, wie aus dem bei der Kuratoriumssitzung vorgelegten Jahresbericht für 2019 hervorgeht.

Die Haushamer Gemeindebibliothek zielt auf das junge Publikum

Der Fokus der Bücherei aufs junge Publikum spiegelt sich auch im Angebot wider: 5051 Kinderbücher wies der Bestand im Jahr 2019 aus – mehr als jede andere Kategorie in der Bibliothek an der Geißstraße. Die Regale sind ferner bestückt mit 4370 Romanen und Jugendbüchern, 3976 Sachbüchern, 2730 DVDs, 1366 CDs, 304 Zeitschriften, 243 Brett- und 40 Computerspielen.

Rein zahlenmäßig zwar noch deutlich weiter vorn liegt der virtuelle Bestand mit eBooks, ePapers oder eMagazinen. Der Wert von 62 596 Exemplaren ist allerdings nicht eins zu eins mit den gedruckten Ausgaben zu vergleichen. Er deckt vielmehr einen Verbund von 84 Büchereien ab.

Dass eine große Masse nicht automatisch eine hohe Nachfrage zur Folge hat, zeigen die Entleihungen. Während die 18 080 physischen Medien im vergangenen Jahr rund 27 300 Mal ausgeliehen wurden, brachten es ihre virtuellen Geschwister gerade einmal auf 3403. Spitzenreiter sind auch hier die Werke für die junge Zielgruppe. 8984 Mal wanderten die Kinderbücher über die Theke der Haushamer Bücherei. Es folgten mit deutlichem Abstand die Romane und Jugendbücher (5108), CDs (3377), Sachbücher (2867) Zeitschriften (1422) und Spiele (580).

Heißt auch: Die 3403 Entleihungen im virtuellen Bestand haben es in der Haushamer Bücherei 2019 bereits auf den dritten Platz in der Gesamtstatistik gebracht. Ein klarer Aufwärtstrend, wie die Leiterin der Bibliothek, Margit Rühe-Krux, festgestellt hat. Rund 21 000 Besucher haben Rühe-Krux und ihre 22 ehrenamtlichen Mitarbeiter im vergangenen Jahr begrüßt. Setzt man diese Zahl ins Verhältnis zu den entliehenen Medien, hat jeder von ihnen im Schnitt 1,3 Bücher, CDs oder Zeitschriften mit nach Hause genommen.

Dank des Online-Katalogs Web-Opac können die Kunden auch bequem von zuhause aus im Bestand der Bücherei stöbern. Zudem hat die Gemeindebibliothek eine Tauschbörse für eigene Bücher eingerichtet.

Gute Nachricht für alle Leseratten: Die Jahresgebühr beträgt für Erwachsene unverändert acht Euro. Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr sowie Schulen und Kindergärten lesen sogar gänzlich gratis – vielleicht auch ein Grund für die große Nachfrage nach der entsprechenden Literatur.

Gemeindebibliothek Hausham: 4400 Euro Einnahmen mit Mahngebühren - pro Jahr

Dennoch hat die Bücherei 2019 rund 4400 Euro an Benutzer- und Mahngebühren eingenommen. Die wichtigste Säule der Finanzierung war aber der Gemeindeanteil von 41 400 Euro, gefolgt von Zuschüssen der Erzdiözese (1800 Euro) und des Staats (1100 Euro). Darüber hinaus hat die Bibliothek Sach- und Medienspenden in Höhe von rund 6500 Euro erhalten. Investiert wurde das Geld neben den Personalkosten (13 300 Euro) vor allem in den Erwerb neuer Medien (19 700 Euro). Großen und kleinen Leseratten dürfte das Futter also auch in Zukunft nicht so schnell ausgehen.