Gesundheitszentrum als Treffpunkt: Neues Ärztehaus in Hausham eingeweiht

Von: Sebastian Grauvogl

Hielt die Einweihungsrede: Manfred Gasteiger, Vorstand der Raiffeisenbank im Oberland. © ;: CS

Die Praxen haben schon länger geöffnet, doch jetzt wurde das neue Gesundheitszentrum der Raiffeisenbank im Oberland auch offiziell eingeweiht. Eindrücke vom Tag der offenen Tür.

Hausham – Der Duft von Grillfleisch und Crêpes mischte sich mit den Klängen von Blasmusik: Wer am Samstag am neuen Gesundheitszentrum am Haushamer Bahnhof vorbeischaute, fühlte sich fast wieder wie auf dem Volksfest. Tatsächlich ging es eine Woche nach dem Zapfenstreich schon weiter mit der Feierei. Diesmal allerdings nicht im Zelt, sondern mit festem Dach über dem Kopf: Die Raiffeisenbank im Oberland weihte das neue Gesundheitszentrum am Bahnhof mit einem Tag der offenen Tür ein.

Bevor sich die Besucher in den neuen Räumen umschauen und die durch Feuerwehr, Crachia sowie FC und SG Hausham servierten Schmankerl probieren konnten, stand erst der Festakt für die offizielle Eröffnung des Gesundheitszentrums an. Offiziell deshalb, weil die meisten Praxen und Geschäfte bereits nach der Fertigstellung des Gebäudes nach rund zweijähriger Bauzeit im Herbst 2021 eingezogen sind. Da jedoch coronabedingt bislang keine größere Veranstaltung drin war, und selbst das Richtfest im Frühjahr 2021 der Pandemie zum Opfer gefallen war, hatten sich die Verantwortlichen die Feierlichkeiten bis zum Neustart des gesellschaftlichen Lebens aufgehoben.

Platz soll zentraler Treffpunkt in Hausham werden

Das soll sich künftig auch dauerhaft im und rund um das neue Gesundheitszentrum abspielen, verdeutlichte Manfred Gasteiger, Vorstand der Raiffeisenbank im Oberland. „Der Platz soll die Menschen zusammenführen, zum Verweilen einladen und künftig eine Oase der Erholung und Inspiration an zentraler Stelle werden“, kündigte Gasteiger an. Die Weichen für die Neugestaltung des langersehnten Zentrums seien damit gestellt.

Bürgermeister Jens Zangenfeind, der bei der Eröffnung von Vize-Rathauschef Josef Schaftari vertreten wurde, nimmt den Ball auf Nachfrage unserer Zeitung gern auf: „Mit diesem Projekt haben wir wieder einen Schritt auf dem Weg zu einer echten Ortsmitte gemacht“, sagt Zangenfeind und gibt bereits einen Ausblick auf die weitere Entwicklung. Vielleicht schon in diesem Herbst, spätestens jedoch im Frühjahr 2023 soll der neue Bahnhofsvorplatz fertig sein. Perspektivisch soll hier auch ein Wochenmarkt mit Betrieben und Produkten aus der Region einen neuen Einkaufstreffpunkt für die Haushamer bilden. Besonders positiv findet Zangenfeind, die dank Tiefgarage, P+R-Parkplatz und unmittelbarem Bus- und Bahnanschluss gute Verkehrsanbindung sowie die nach Abschluss aller Arbeiten auch vollständige Barrierefreiheit des Areals sowie die deutlich verbesserte Situation für Fußgänger und Radfahrer.

Medizinische Kompetenz an einem Ort gebündelt

Doch nicht nur die Außenwirkung des Gesundheitszentrums, sondern vor allem auch sein Innenleben lobten die Verantwortlichen. Wie der Rundgang durch die Räume zeigte, ist hier viel medizinische und therapeutische Kompetenz an einem Ort gebündelt: ein Hausarztzentrum mit Allgemeinmedizinern und Internisten, eine frauenärztliche Gemeinschaftspraxis, eine Praxis für physikalische und rehabilitative Medizin, die Physiotherapiepraxis des Holzkirchner Spezialisten MediFit, eine Filiale des Sanitätshauses Estner aus dem Landkreis Rosenheim und nicht zuletzt die deutlich vergrößerte Glück Auf Apotheke. Mit einer Rechtsanwaltskanzlei gibt es auch einen Mieter außerhalb des medizinischen Spektrums.

Hoch erfreut zeigt sich der Bürgermeister auf Nachfrage über die Tatsache, dass so viele „ausgezeichnete und engagierte Fachleute eine dauerhafte Heimat bei uns gefunden haben“. Dank der Raiffeisenbank sei ein Haus entstanden, das ein „absoluter Gewinn für die Versorgung unserer Bevölkerung“ sei, sagt Zangenfeind.

Tagespflege als Novum

Nicht nur in der Bergwerksgemeinde, sondern auch darüber hinaus ein Novum ist derweil die Tagespflege Hausham, die ebenfalls im neuen Gesundheitszentrum Platz gefunden hat. Diese ermögliche es Pflegebedürftigen, tagsüber optimal und in familiärer Atmosphäre betreut zu werden und dennoch abends weiter daheim im eigenen Bett schlafen zu können. Nicht nur für die Angehörigen, sondern auch für die Patienten selbst eine schöne Alternative zu einer stationären Betreuung in einem Heim. Und das alles unter dem Motto: mittendrin in Hausham, mittendrin im Leben. Wie das in der Praxis aussieht, haben die Besucher beim Tag der offenen Tür eindrucksvoll erfahren.

sg