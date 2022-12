Gesundheitszentrum Hausham: Tiefgarage wird zu wenig genutzt

Von: Sebastian Grauvogl

Wird oft nicht gefunden: die Einfahrt zur Tiefgarage des Haushamer Gesundheitszentrums. Jetzt soll das kleine Schild (r.) durch eine größere Tafel ersetzt werden. © Thomas Plettenberg

Die Tiefgarage am neuen Gesundheitszentrum in Hausham wird viel zu wenig genutzt. Nun will die Gemeinde Abhilfe schaffen.

Hausham – Kunden kommen trockenen Fußes vom Auto ans Ziel und blockieren oberirdisch keine öffentlichen Parkplätze: Der Charme einer Tiefgarage unter einem Geschäftshaus ist unbestritten. Die Voraussetzungen dafür hätte auch das erst vor wenigen Monaten eröffnete Gesundheitszentrum am Haushamer Bahnhof. 90 Autos haben in der Tiefgarage Platz. Dennoch parken viele Patienten lieber auf dem benachbarten Park-und-Ride-Parkplatz, berichtete Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) kürzlich im Bauausschuss. Zwei mögliche Gründe habe man dafür ausgemacht: die nicht ausreichend beschilderte Zufahrt sowie die bereits ab 30 Minuten greifende Gebührenpflicht.

Der hemdsärmeligen Lösung soll nun eine professionelle folgen

Das erstgenannte Problem versuchte die Gemeinde zunächst hemdsärmelig in Eigeninitiative zu lösen. Martin Baier aus dem Bauamt habe am PC ein Hinweisschild entworfen und es dann in DIN A3 ausgedruckt. „Mehr gibt unsere Technik nicht her“, sagte Zangenfeind schmunzelnd. Mittlerweile sei aber professioneller Ersatz in Sicht. Zwei Werbeschilder möchte die Raiffeisenbank im Oberland als Bauherr des Ärztehauses auf öffentlichem Grund an der Bahnhofsstraße aufstellen, berichtete Baier. Eins davon mit den Maßen 1,80 Meter mal 80 Zentimeter und einem 2,69 Meter hohen Mast sowie LED-Streifen zur Beleuchtung auf Höhe des Grundstücks an der Miesbacher Straße 4, eins mit denselben Abmessungen auf dem 40 Zentimeter hohen Mauersockel an der Einfahrt zur Tiefgarage beziehungsweise zum P+R-Parkplatz.

Die Bauausschussmitglieder stimmten den notwendigen Abweichungen von der Werbeanlagensatzung einmütig zu. Allerdings mit dem von Georg Eham (Parteilos, CSU-Fraktion) genannten Hinweis, die Sichtdreiecke bei den Ausfahrten auf die Miesbacher Straße nicht zu beeinträchtigen. „Lieber haben wir hier Abweichungen in Sachen Gestaltung, als dass die Autofahrer auf der Suche nach Parkplätze am Bahnhof herumirren“, sagte Zangenfeind.

Parkgebühren schon ab 30 Minuten?

Das Thema Parkgebühren werde die Gemeinde demnächst in einem Gespräch mit der Raiffeisenbank anbringen, versicherte der Bürgermeister. Sein Stellvertreter Josef Schaftari, der die Frage in der Sitzung aufgeworfen hatte, machte deutlich, dass eine Freiparkzeit von 30 Minuten bei Arztbesuchen kaum einzuhalten sei. „So lange sitzt man ja schon im Wartezimmer.“ Zangenfeind sah ebenso Nachbesserungsbedarf. Es habe keinen Sinn, Patienten unnötig unter Zeitdruck zu setzen. Schließlich sei es ja Ziel aller Beteiligten, dass die Tiefgarage von den Besuchern auch angenommen wird.