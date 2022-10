Große Trauer in Hausham: Altbürgermeister Hugo Schreiber unerwartet verstorben

Von: Sebastian Grauvogl

Überraschend verstorben: Haushams Altbürgermeister Hugo Schreiber. © Archiv TP

Bestürzung und große Trauer in Hausham: Altbürgermeister Hugo Schreiber ist plötzlich und unerwartet verstorben. Sein Vermächtnis für die Gemeinde ist groß.

Hausham – Eilig hatte es Hugo Schreiber nicht immer in seinem Leben. „Ich war oft eher spät dran“, feixte er im April 2016, als ihm sein Nachfolger Jens Zangenfeind (FWG) den Ehrentitel des Altbürgermeisters verlieh. So habe er erst mit 30 Jahren seinen Betriebswirt bei der Sparkasse gemacht, mit 34 seine Frau Marianne geheiratet und mit 35 und 39 seine Kinder Vroni und Andreas bekommen. Viel zu früh jedoch müssen sich nun seine Familie, seine vielen Freunde und Wegbegleiter von Schreiber verabschieden. In der Nacht von Montag auf Dienstag ist der Altbürgermeister im Alter von 73 Jahren gestorben.

Große Bestürzung im Rathaus

„Mit großer Bestürzung“ habe er die Nachricht vom Tod des bis dato jüngsten Altbürgermeisters der Gemeinde Hausham aufgenommen, teilte Amtsinhaber Zangenfeind gestern Nachmittag in einer Pressemitteilung mit. „Mit Hugo Schreiber verlieren wir einen lieben Menschen, guten Freund, fürsorglichen Ehemann, Vater und Großvater.“ Das tiefe Mitgefühl der gesamten Gemeinde gelte Schreibers Familie, vor allem seine Ehefrau Marianne. „Hugo war immer für alle da, die ihn gebraucht haben. Wir werden ihn nie vergessen und ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren“, sagt Zangenfeind. Ab dem heutigen Mittwoch werde im Rathaus ein Kondolenzbuch aufliegen.

Dass sich die Seiten schnell füllen werden, daran besteht kaum ein Zweifel. „Hugo Schreiber war immer fest in unserer Gemeinde verwurzelt“, so Zangenfeind. Seit seiner Geburt am 25. Juni 1949 lebte Schreiber in Hausham. Nach Volksschule und Gymnasium ging er bei der Kreissparkasse Miesbach in die Lehre. Von 1995 bis 2004 leitete er die Haushamer Geschäftsstellen der Bank.

Sein Fachwissen rund ums Geld brachte Schreiber auch im Ehrenamt ein. 42 Jahre lang verwaltete er die Kasse der SG Hausham, für die er 17 Jahre lang als aktiver Fußballer auflief. Auch den Rausch der Geschwindigkeit scheute er als Rodler nicht. „Hugo war ein herausragender Sportler“, erzählt Zangenfeind. Noch mehr Verantwortung übernahm Schreiber 1988 als Geschäftsführer der Sportgemeinschaft.

Nur eine Amtszeit als Bürgermeister

In die Kommunalpolitik zog es den selbst ernannten Spätzünder erst 2002. Er kandidierte für die Freien Wähler für den Haushamer Gemeinderat. Nach nur einer Amtszeit ging der Betriebswirt dann in die Vollen: Er bewarb sich 2008 erfolgreich ums Bürgermeisteramt und damit um die Nachfolge von Arnfried Färber (FWG), der in den Ruhestand trat. Obwohl es bei einer Amtszeit blieb, setzte Schreiber mit der Sanierung der Grundschule und des Lehrerwohnhauses, dem Neubau von Bauhof und Turnhalle sowie mit zahlreichen Projekten in den Kindertagesstätten eine Menge um. Die Finanzkraft seiner Gemeinde verlor er dabei trotzdem nie aus den Augen.

Am meisten Beliebtheit im Ort habe sich der Altbürgermeister aber durch „sein soziales Engagement und seine liebenswerte, humorvolle und menschliche Art“ erworben, betont Zangenfeind. Ehrensache, dass er bei der durch ihn initiierten jährlichen Ramadama-Aktion selbst zu Müllzange und Abfallsack griff. Voller Lebensfreude habe er auch in schwierigen Situationen stets nach pragmatischen Lösungen gesucht. Die Gemeindepartnerschaften mit Levico Terme und Seiersberg-Pirka habe Schreiber „durch sein Engagement, seine gesellige und fröhliche Art und seinen über alle Grenzen hinaus bekannten Humor“ nachhaltig bereichert.

Viele Hobbys im Ruhestand

Im Ruhestand widmete sich der Altbürgermeister seiner Mineraliensammlung, seiner selbst geschreinerten Hütte am Huberspitz oder dem Mountainbiken – „aber nur im Flachen“, wie er einst versicherte. Die große Bühne, die er auch in seiner Amtszeit nie aktiv gesucht hatte, betrat er nur noch ungern. Mit einer Ausnahme: Beim traditionellen Stollenverkauf der Haushamer (Alt)Bürgermeister auf dem Christkindlmarkt zugunsten der Spendenaktion „Leser helfen Lesern“ der Heimatzeitung stellte er sich bei Wind und Wetter an den Tresen. Auch hier werden ihn die Bürger vermissen. Ihren Spätzünder, der viel zu früh gehen musste.

