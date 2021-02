Heute beginnt die Fastenzeit. Dabei zwingt Corona ja ohnehin seit Monaten zum Verzicht. Wir haben mit Psychiaterin Antonia Kählitz (35) von der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied darüber gesprochen, wie Fasten trotzdem helfen kann.

Agatharied – Heute beginnt die Fastenzeit. Dabei zwingt Corona ja ohnehin seit Monaten zum Verzicht. Wir haben mit Psychiaterin Antonia Kählitz (35) von der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied darüber gesprochen, wie Fasten trotzdem helfen kann.

„Guter Anlass, sich selbst zu würdigen“: Psychiaterin über Fasten zu Corona-Zeiten

Frau Kählitz, trotz Lockdown fasten – macht das psychologisch Sinn?

Das muss jeder sehr individuell entscheiden, je nachdem, was Fasten für ihn bedeutet. Es gibt viele Formen des Fastens. Wer gerne fastet, dem kann die Tradition Stabilität geben. Wer Fasten als Herausforderung sieht, sollte es eher lassen. Wer bestimmte Nahrungsmittel weglassen will, könnte es durch die Pandemie sogar leichter haben. Auf Bier oder Kaiserschmarrn zu verzichten, ist einfacher, wenn Restaurants geschlossen sind. Auch das Homeoffice hilft da: Wir müssen nicht in die Kantine, können uns den Tag einteilen.

Kann das Fasten helfen, die Einschränkungen sinnvoll zu nutzen?

Ja. Wenn ich zum Beispiel auf Zucker oder das Internet verzichte, treffe ich bewusst diese Entscheidung und übernehme dadurch ein Stück die Kontrolle. Ich entscheide. Gerade in Corona-Zeiten, wo viele die Kontrolle ein wenig vermissen, kann das einen positiven Akzent setzen.

Fasten wir uns also heuer alle glücklich?

Man darf auch nicht zu viel erwarten: Fasten wird nicht alle Probleme lösen. Wie viel das Fasten jedem von uns bringt, ist sehr unterschiedlich. Wer sich unsicher ist, kann es einfach versuchen. Merkt er, dass Fasten seine Stimmung verbessert, kann er weitermachen. Wer aber merkt, es tut ihm gut, abends auf der Couch auch mal eine Packung Süßes zu essen, sollte sich das bewusst gönnen. Es ist ein besonderes Jahr. Wem Verzicht derzeit schwerfällt, der sollte sich nicht zwingen.

Hat man am Wochenende gesehen, wie schwer Verzicht derzeit fällt? Trotz Warnungen gingen Hunderte aufs dünne Eis auf dem Schliersee.

Die Situation ist schwierig. Man kann derzeit wenig machen. Sich zuhause treffen, gemeinsam essen – vieles, was man sonst im Winter tut, geht nicht. Ist Eis auf dem See, freuen sich die Menschen, mal eine andere Aktivität zu haben. Es gibt ihnen ein Ventil. Sie wollen nicht bewusst Retter in Gefahr bringen. Sie denken: Wenn das Eis die anderen trägt, wird es schon sicher sein.

Trotzdem ist es gefährlich.

Das ist der unglaubliche Balanceakt, den Corona von uns verlangt: der Wunsch nach Miteinander, Ablenkung, Spaß. Und gleichzeitig die Verantwortung und die Sorge für sich und andere. Das ist eine ständige Belastung, die bei jedem Treffen mitschwingt. Ich kann verstehen, wenn die Menschen sagen: „Ich will jetzt einfach mal machen.“ Sie können nicht nur auf der Couch das Ende der Pandemie abwarten. Gleichzeitig müssen wir diesen Balanceakt alle bewältigen. Die Pandemie wird uns noch eine Zeit begleiten. Die Frage ist: Wie schaffe ich das und kümmere mich gleichzeitig um meine Bedürfnisse?

Kann die Fastenzeit dabei helfen?

Jeder nimmt Belastungen anders wahr. Auch Verzicht – ob auf Nahrung oder andere Dinge – ist für einige Belastung und für andere Wohltat. Aber wir können die Zeit nutzen, um uns bewusst zu machen, dass die Sondersituation schon ein Jahr dauert. Da sind Unzufriedenheit und kurze Zündschnur normal. Es geht uns allen so, wir sind alle angespannt. Das verbindet uns. Machen wir uns das bewusst, gehen wir verständnisvoller miteinander um.

Verständnis kann nicht schaden. Landrat Olaf von Löwis wurde wegen des Ausflugsverbots bedroht, das Krankenhaus klagt über viele Beschwerden. Man merkt die Belastung.

Ich merke auch an mir selbst, wie zäh die Situation ist. Um Weihnachten gab es bereits einen Impfstoff. Nach nur zehn Monaten – unglaublich! Alle dachten: „Jetzt geht es aufwärts!“ Dann kamen die Mutationen, und nun dauert es wohl doch länger. Ich verstehe, dass Nerven blank liegen können. Trotzdem gibt es Grund zur Hoffnung und dazu, stolz auf sich zu sein.

Was meinen Sie?

Wir hatten 2020 einen Sommer, der fast normal war. Jetzt gibt es Impfungen, die Hygienekonzepte sind ausgefeilter. Dieser Sommer könnte also noch normaler werden. Klar, es ist erst Februar. Aber wir sind weit gekommen und haben viel geleistet. Jeder kann sich selbst auf die Schulter klopfen und würdigen, was er dazu beigetragen hat. Vielleicht ist die Fastenzeit dazu ein guter Anlass.