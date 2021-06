Gutscheine für Corona-Helden: Hotel bedankt sich bei Personal des Krankenhauses Agatharied

Erholsame Auszeit für Mitarbeiter

Von Alexandra Korimorth schließen

Es ist ein Zeichen der Anerkennung für die Versorgung von Covid-Patienten im Landkreis Miesbach: 100 Hotel-Gutscheine hat das Personal des Krankenhauses Agatharied bekommen.

Agatharied/Rottach-Egern – Es ist viel mehr als eine Solidaritätsbekundung für das durch die Corona-Pandemie belastete Pflege- und Klinikpersonal. Es ist ein handfestes Zeichen der Anerkennung für die Versorgung von Covid-Patienten im Landkreis Miesbach: Gestern erhielt das Personal des Krankenhauses Agatharied 100 Gutscheine für eine erholsame Auszeit im neuen Parkhotel Egerner Höfe.

Überbracht haben sie gestern Nachmittag der neue Hoteleigentümer und Molkerei-Unternehmer Christian Ehrmann mit seinen beiden für die Egerner Höfe zuständigen Hoteldirektoren Pierre Laurent Schäfer und Sternekoch Thomas Kellermann. Sie waren sich einig, dass die Corona-Pandemie vor allem Mitarbeiter des Gesundheitswesens besonders stark fordert. „Die viele Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger sind unermüdlich im Einsatz, um das Gesundheitssystem aufrecht zu erhalten und Erkrankten die bestmögliche Versorgung zu garantieren. Für uns sind sie Helden, denen wir danken wollen“, betont Schäfer.

Die Idee, diesen Helden aus der Region ganz konkret etwas Gutes zu tun, hatte Unternehmer Christian Ehrmann selbst. Er beriet sich mit dem befreundeten Vorsitzenden des Fördervereins Agatharied, Stavros Kostantinidis, der zu Gutscheinen an die Mitarbeiter des Krankenhauses als „Wertschätzung unter Nachbarn und als Zeichen echter Solidarität“ riet. „Es ist eine Initiative, bei der denen etwas Gutes getan wird, die Gutes getan und Großartiges geleistet haben“, stimmte Krankenhaus-Geschäftsführer Michael Kelbel zu.

Los entscheidet, wer Kurzaufenthalt antreten darf

Weil die Klinikleitung aber unter den 1200 Mitarbeitern keinen sieht, der nicht an der Versorgung der Covid-Patienten beteiligt war, lässt sie den Zufall entscheiden, wer den Hotelaufenthalt für je zwei Personen und zwei Übernachtungen inklusive Frühstück und Nutzung des Mangfall Spa im frisch sanierten Hotel wahrnehmen darf. Die Mitarbeiternummern aller, die während der Corona-Spitze im Krankenhaus tätig waren und nicht zur Geschäftsführung und oberen Führungsebene gehören, landeten gestern auf Losen in einem Lostopf. An dem betätigte sich Landtagspräsidentin Ilse Aigner als Glücksfee. „Die Initiative ist ein sehr schönes Zeichen. Zur Corona-Krise haben sich alle zu den Pflegekräften bekannt. Aber dass man deren Leistung jetzt konkret anerkennt, sponsert und ihnen eine Auszeit schenkt, ist etwas Besonderes – und besonders herzlich.“

Miesbachs Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender des Krankenhauses, Olaf von Löwis (CSU), war begeistert von der außergewöhnlichen Aktion und dankte den Sponsoren: „Wir können die Leistung der Mitarbeiter des Krankenhauses während der Pandemie nicht hoch genug schätzen. Die Egerner Höfe zeigen, dass die herausfordernde Arbeit gesehen und wertgeschätzt wird.“

ak