Haarscharf am Gefängnis vorbei: Haushamer (42) profitiert von Geständnis

Der Haushamer (42) kam dank seines Geständnisses mit einer Bewährungsstrafe davon. © Daniel Reinhardt

Weil er raue Mengen einer harten Droge gekauft hat, ist ein Haushamer (42) nun mit einem Fuß im Knast gestanden. Ein Geständnis bewahrte in allerdings doch noch davor.

Hausham – Wer dreimal vorsätzlich ohne Führerschein Auto fährt, sitzt nicht gleich vor dem Schöffengericht. Wer zusätzlich raue Mengen einer harten Droge kauft und sich dabei erwischen lässt, der schon. So erging es einem Haushamer, der sich nun wegen besagter Delikte vor dem Miesbacher Amtsgericht verantworten musste.

Die Fahrten, die der 42-Jährige zwischen März und Mai 2021 getätigt hatte, fielen dabei aber nicht ins Gewicht. Vielmehr waren es die 197,47 Gramm Kokaingemisch, die der Haushamer vermutlich im November 2020 bei einem Mann bestellt und sich über den Postweg hatte liefern lassen. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass der Angeklagte plante, mit den Drogen zu handeln. Dazu kam es jedoch nicht – der Kokain-Mix wurde sichergestellt.

Am Tag des Schöffenprozesses waren die Rahmenbedingungen schnell klar: Dem Haushamer wurde in einem Rechtsgespräch eine Bewährungsstrafe zwischen 21 und 24 Monaten in Aussicht gestellt – wenn er gesteht. Ohne lange zu zögern, reagierte Verteidiger Max-Josef Hösl: „Er wird ein Geständnis ablegen, weitere Fragen jedoch nicht beantworten.“ Auch mit der Einziehung des sichergestellten Kokaingemischs erklärte sich der Haushamer einverstanden.

Zollfahnder als wichtiger Zeuge im Prozess

So waren es andere, die die Hintergründe der Straftat beleuchteten. Ein wichtiger Zeuge im Prozess war dabei ein 57-jähriger Zollfahnder aus Kiel. Er erzählte dem Gericht vom Verkäufer der knapp 200 Gramm – ein geständiger Mann aus der Region Hamburg, der bereits rechtskräftig zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt wurde. Der Zeuge berichtete. „Ich bin mir relativ sicher, dass die 197 Gramm Kokain auch mit angeklagt waren.“ Zu etwaigen Lieferanten respektive Abnehmern habe der Verurteilte jedoch nichts sagen wollen, so der Zollfahnder. Die ersten Ermittlungen hätten Mitte 2020 begonnen. „Da wurde von Sendungen an eine Packstation in Hamburg berichtet“, erinnerte sich der 57-Jährige. Sendungen, in denen sich Geld für Drogen befunden habe, die dann verschickt wurden. So habe es auch der Haushamer gehalten. „Von Hausham aus gingen insgesamt 26 Sendungen an Hamburger Postnummern“, sagte der Zollfahnder. Als der Dealen Fahndern ins Netz ging, konnte auch der Haushamer belangt werden. „In seinem Paket war eine Kaffeedose mit diesen rund 200 Gramm Kokain“, bestätigte der Zollfahnder, der den Kokain-Grammpreis mit rund 40 Euro bezifferte.

Weitere belastende Beweise gegen den 42-Jährigen lieferte Beamter (46) der Miesbacher Kripo: „In seiner Wohnung haben wir Packsets und Klebeband gefunden.“ Exakt jenes Material, das auch bei 13 Sendungen von Hausham nach Hamburg auffiel. Auch, dass der Haushamer mit den Drogen Gewinn erzielen wollte, war recht klar. Denn: Konsument war der Angeklagte nicht. „Bei einer Haarprobe wurden keine Hinweise auf Drogen gefunden“, hielt der Kommissar fest.

Bewährungsstrafe und Geldauflage

Allein schon aufgrund des Geständnisses war der Sachverhalt für die Staatsanwältin klar. Kokain sei „eine härtere Droge“ und die Menge „nicht gering“. Eigentlich müsste es dafür eine Vollzugsstrafe geben. Zwei Punkte sprächen jedoch für den Angeklagten: Bislang lebte er straffrei – und er ersparte dem Gericht mit seinem Geständnis eine umfangreiche Beweisaufnahme. Die Juristin forderte deshalb zwei Jahre auf Bewährung sowie eine Geldauflage von 2000 Euro. Anwalt Hösl bezeichnete die Geldpakete nach Hamburg anders als seine Vorrednerin nicht als professionell. „Er war vielleicht sehr vorsichtig, aber keineswegs professionell“, so der Verteidiger, der auf 21 Monate auf Bewährung plädierte. Amtsrichter Walter Leitner sah es wie die Staatsanwaltschaft und verurteilte den Haushamer zu zwei Jahren auf Bewährung. Zusätzlich muss er 2400 Euro Geldauflage bezahlen. „Handeltreiben beginnt schon bei der Absprache von Geschäften“, sagte Leitner. „Bei Ihnen war es sogar so weit, dass Drogen verschickt wurden.“ Wäre das Koks in den Verkehr geraten, ware der 42-Jährige wohl länger im Gefängnis gelandet.

Von Philip Hamm