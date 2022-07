Haus Bambi: Trotz Verzögerung kein Stillstand für Neubau-Projekt in Hausham

Von: Sebastian Grauvogl

Wird nach mehrmaligem Umbau noch weiter genutzt: das Haus Bambi der Lebenshilfe Miesbach in Neuhaus. © THOMAS PLETTENBERG

Unten dröhnen die Bagger, oben herrscht Ruhe. Während die Bauarbeiten für das neue Wohngebiet am Huberspitz laufen, fehlt vom neuen Haus Bambi noch jede Spur. Das ist der aktuelle Stand.

Hausham – Mit Handwerkern hatte Inga Kockerols in den vergangenen Monaten genug zu tun. Allerdings nicht, wie ursprünglich gedacht, auf der Baustelle des neuen Haus Bambi in Hausham, sondern am Altstandort in Neuhaus. Weil sich die Planung für den Neubau nicht zuletzt durch den Bürgerentscheid massiv verzögert hatte, war die Lebenshilfe zu etlichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der alten Heimat der Heilpädagogischen Wohneinrichtung für Kinder und Jugendliche mit geistigen und mehrfachen Behinderungen gezwungen. Und die wiederum haben sich nun auch auf das Raumkonzept des Neubaus ausgewirkt, erklärt Lebenshilfe-Geschäftsführerin Inga Kockerols.

Umplanung wegen Kurzzeitplätzen

Ursprünglich sei geplant gewesen, die Kurzzeitplätze in den jeweiligen Wohneinheiten anzubieten. Je zwei Kinder und Jugendliche wären in den drei Gruppen mit je sechs festen Plätzen betreut worden. Doch in Abstimmung mit der Heimaufsicht habe man im alten Haus Bambi festgestellt, dass die wechselnde Belegung gerade für Kinder mit Autismus ein Problem sei. Also habe man sich entschieden, so Kockerols, die bis zu sechs Kurzzeitplätze in einer eigenen, vierten Gruppe anzubieten. Eine Entscheidung, die sich unmittelbar auf die bauliche Gliederung auswirke – und damit auf den Entwurf des Architekten.

Inga Kockerols, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Miesbach. © THOMAS PLETTENBERG

Der sei aktuell mit der Überarbeitung beschäftigt, berichtet Kockerols. Bis zum Herbst wolle die Lebenshilfe der Gemeinde und den beteiligten Fachbehörden einen Vorentwurf vorlegen. Ende Februar soll dann die fertige Variante auf dem Tisch liegen und damit das Verfahren für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan vorangetrieben werden. Weitere Zeithorizonte will Kockerols derzeit nicht nennen. „Wir müssen Schritt für Schritt vorgehen.“ Zu groß sei die Unsicherheit, wie sich die Lage in den kommenden Monaten entwickle. Von den Kosten ganz zu schweigen. Sämtliche Schätzungen seien mit großer Unsicherheit behaftet und könnten in wenigen Wochen schon wieder überholt sein. Auch die Verfügbarkeit von staatlichen Fördermitteln könne man nicht so ohne Weiteres vorhersagen.

Wirtschaftlichkeit ist Kriterium

Die Voraussetzungen für deren Erhalt muss die Lebenshilfe trotzdem schon in der Planung schaffen. Das Schlagwort sei hier die Wirtschaftlichkeit, erklärt Kockerols. Das Kriterium des flächensparenden Bauens lasse sich beim Haus Bambi nur eingeschränkt realisieren, da aus Gründen der Barrierefreiheit und Betreuungsqualität sowie des Brandschutzes alle Räume ebenerdig liegen müssen. Umso mehr bemühe man sich um eine nachhaltige Gestaltung, beispielsweise mit begrünten Dächern auf den Verbindungsgängen, an der die einzelnen Gebäudeteile in einer Art „Kammstruktur“ andocken sollen. Um die Hanglage des 6900 Quadratmeter großen Grundstücks auszugleichen, werden laut Kockerols Rampen notwendig.

Nichts verändert habe sich derweil an der grundsätzlichen Philosophie, die Baukörper des neuen Haus Bambi im Stil von Einfirsthöfen zu errichten, die sich über mehrere Terrassen dorfartig am Hang gruppieren. „Es soll sich bestmöglich in die gewachsenen Strukturen einfügen“, betont Kockerols.

Nicht viel nachdenken will die Lebenshilfe-Geschäftsführerin, wie es gelaufen wäre, wenn alles wie zu Beginn des Projekts geklappt hätte. „Dann stünden wir jetzt wohl kurz vor der Einweihung“, seufzt Kockerols. So aber bleibt ihr aktuell nur, die Planungen wo immer möglich weiter voranzutreiben und parallel das alte Haus Bambi in Neuhaus möglichst lebenswert für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderung zu halten. Nicht nur wegen des befristeten Mietvertrags kein leichtes Unterfangen, sagt Kockerols. Zumindest aber müsse man keine unmittelbaren Existenzängste haben: Das Einvernehmen mit den Vermietern sei sehr gut: „Sie haben großes Verständnis für unsere Situation.“ Immerhin etwas in diesen unsicheren Zeiten.

