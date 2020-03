„Haus der Gesundheit“ am Bahnhof: Zeitplan für Projekt in Hausham steht 

Mehr Ärzte für Hausham: Im April starten die Bauarbeiten für das neue „Haus der Gesundheit“ am Bahnhof. Die Gemeinde sieht dies als weiteren Baustein für eine neue Ortsmitte.

Hausham – Schon jetzt dürfte Hausham die höchste Arztdichte im Landkreis Miesbach aufweisen. Wenig überraschend, liegt doch das Krankenhaus Agatharied auf der Flur der Gemeinde. Ab dem Sommer 2021 wird sich die medizinische Versorgung im Ort noch weiter verbessern. Dann nämlich soll das neue „Haus der Gesundheit“, das die Raiffeisenbank im Oberland am Bahnhof plant, eröffnen. Mit Praxen, einer vergrößerten Apotheke – und sogar einer Tagespflegeeinrichtung. „Eine große Bereicherung für uns“, sagte Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) nun im Gemeinderat.

Zweieinhalb Jahre sind seit der ersten Präsentation des Projekts vergangen. Damals war noch von einer Fertigstellung im ersten Halbjahr 2019 die Rede. Doch der Zeitplan war nicht zu halten. Erst arbeitete die Raiffeisenbank den Entwurf nochmals um, weil durch die große Nachfrage mehr Platzbedarf für die Praxen nötig wurde. Dann tauchten bei Probebohrungen für die Tiefgarage auch noch Altlasten aus der Bergwerkszeit auf, deren Entsorgung erst geklärt werden musste (wir berichteten).

Mittlerweile ist aber alles festgeklopft, informierte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bank nun im Gemeinderat. Bereits Mitte April sollen die Bauarbeiten am Bestandsgebäude am Bahnhof starten. Der Aushub für die Tiefgarage auf der Fläche des jetzigen Park & Ride-Parkplatzes beginnt voraussichtlich im August. In den Komplex aus Neubau, aufgestocktem Nebengebäude und Zwischenbau zum Bestand sollen Hausärzte, ein Orthopäde sowie ein Internist einziehen. Weitere Praxisflächen sollen noch vergeben werden. Bereits fix ist eine Physiotherapie, eine größere Apotheke sowie die Einrichtung einer Tagespflege, die pflegende Angehörige tageweise entlasten kann.

Weichen muss, wie berichtet, der Recyclinghof (siehe unten). Container für Altglas und Kunststoffabfälle sollen aber weiterhin auf dem Areal zur Verfügung stehen und den Haushamern lange Wege bei der Entsorgung von Haushaltsmüll ersparen, wie Zangenfeind bekannt gab. Die Park & Ride-Parkplätze würden in der bestehenden Anzahl erhalten bleiben, aber ein Stück in Richtung des dann ehemaligen Recyclinghofes rücken. Ferner werde eine Radabstellanlage geschaffen.

Für die Gemeinde ist die medizinische Bereicherung nicht der einzige Vorteil des neuen Haus der Gesundheit. Vielmehr sieht Zangenfeind darin ein weiteres Puzzleteil, um in Hausham eine echte Ortsmitte zu etablieren. Durch die Herabstufung der Schlierseer Straße von der Bundes- zur Ortsstraße habe man die Möglichkeit, verkehrsberuhigende Maßnahmen umzusetzen und damit die Situation für Radfahrer und Fußgänger sowie die Aufenthaltsqualität in diesem Areal zu verbessern.

Zangenfeinds Vision erstreckt sich auf den gesamten Bereich vom Bahnhof bis zur (Alten) Tegernseer Straße. Ideen will er zeitnah mit verschiedenen Beteiligten und auch den Bürgern sammeln. „Eine Ortsmitte schafft man nicht von heute auf morgen“, sagt der Rathauschef. „Aber wir arbeiten dran.“

Gearbeitet wird bald auch an der Verlegung des Bahnübergangs (wir berichteten). Weil diese Baumaßnahme nun mit dem neuen Haus der Gesundheit zusammenfällt, müsse man beide Projekte so gut wie möglich koordinieren. Dies soll in engem Austausch mit der Raiffeisenbank und dem Staatlichen Bauamt geschehen. „Dann“, ist Zangenfeind überzeugt, „werden wir das alles gut bewältigen.“

Neuer Recyclinghof am Brenten

Was ihren Recyclinghof anbelangt, verstehen die Haushamer keinen Spaß. Als erstmals bekannt wurde, dass die Entsorgungseinrichtung möglicherweise dem neuen Ärztehaus weichen muss, ging ein Aufschrei durch den Ort. Bürgermeister Jens Zangenfeind versprach damals, gemeinsam mit dem Kommunalunternehmen VIVO eine gute Ersatzlösung zu erarbeiten. Jetzt steht der Zeitplan fest.

Bis August 2020 bleibt der Wertstoffhof am Bahnhof noch bestehen, dann wird er in einen Sammelplatz mit Containern für Kunststoff und Flaschen umgewandelt. Sperrmüll und Bauschutt müssen die Haushamer künftig am Brenten entsorgen. Laut Zangenfeind wird die Vivo hier einen modernen Recyclinghof auf einer terrassenförmigen Fläche anlegen. Die Container könnten dann komfortabel mit dem Auto angefahren werden. Als Vorbild nennt der Rathauschef den Miesbacher Wertstoffhof.

Er räumt ein, dass die Entsorgung für die Haushamer aufgrund des längeren Anfahrtswegs trotzdem etwas aufwendiger wird. „Allerdings gelangen wir bei einer Abwägung der Interessen dazu, dass der Erhalt der Arztpraxen und der Ausbau der medizinischen Versorgung ein größeres Gewicht haben als die Möglichkeit, zu Fuß Sperrmüll zu entsorgen.

sg