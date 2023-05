Hausham: Drehleiter-Fahrzeug der Feuerwehr gesegnet - „Große Dienste für die Sicherheit“

Von: Jonas Napiletzki

Vorhang auf: Bühnen-Star des Abends war freilich das neue Drehleiter-Fahrzeug selbst, das von Dekan Michael Mannhardt und Pfarrer Erwin Sergel den Segen erhielt. © Christian Scholle

Die Feuerwehr Hausham hat zur Segnung ihres neuen Drehleiter-Fahrzeugs eingeladen. Rund 320 Besucher und Ehrengäste fanden sich im Gerätehaus ein.

Hausham – Um den Stargast des Abends würdig zu präsentieren, hatte die Feuerwehr Hausham einen gigantischen Vorhang montiert. Rund 15 Tonnen und zehn Meter Länge galt es, bis zur Eröffnung zu verstecken. Am vergangenen Wochenende fiel dann der Vorhang – und Kommandant Marcus Kober lüftete das Geheimnis, das nach rund fünf Jahren Wartezeit freilich nicht mehr ganz so geheim war: Das erste Drehleiter-Fahrzeug der Gemeinde Hausham erhielt vor rund 320 Gästen seinen Segen von Dekan Michael Mannhardt, Pfarrer Erwin Sergel und Diakon im Ruhestand Peter Salamon. In Dienst gestellt wird es voraussichtlich im Juni, wenn die Ausbildung am Fahrzeug abgeschlossen ist.

Langer Weg seit der Bestellung

Vorher, betonte Kober in seiner Ansprache, haben die Ehrenamtlichen und auch die Gemeinde als Kostenträger einen langen Weg hinter sich gebracht. „Wir haben 2018 beschlossen, dass unser Tanklöschfahrzeug ersatzbeschafft werden müsste“, erinnerte Kober. Es folgten ein Fahrzeugausschuss, intensive Diskussionen und viele Besuche bei anderen Wehren. Wie berichtet, präsentierten die Ehrenamtlichen im Jahr 2021 ihr Konzept im Gemeinderat, mit einer Mehrheit und der Unterstützung des Kreisbrandrats ging es später zur europaweiten Ausschreibung. „Hausham kauft Drehleiter für 800 000 Euro“, titelte damals die Heimatzeitung – tatsächlich blieb es bei 750 000 Euro, von denen gut zwei Drittel die Gemeinde übernimmt und knapp ein Drittel der Freistaat.

Mit dem grünen Licht der Gemeinde war es aber nicht getan: Kober wusste von Auftragsgesprächen unter Corona-Bedingungen, einem Hacker-Angriff beim Hersteller und Lieferengpässen zu berichten, die den großen Tag von „Florian Hausham 30/1“ weiter verzögerten.

Drehleiter bisher nur in Miesbach

Mit einer Rettungshöhe von 23 Metern, einem Korb mit Rollstuhlhalterung und weiteren Extras bringt das Fahrzeug nun einige Vorteile. „Ich bin überzeugt, dass damit der Sicherheit der Bürger Haushams und dem Baugeschehen große Dienste geleistet wird“, betonte Kober – verbunden mit einem Dank an Bürgermeister Jens Zangenfeind und die Gemeinderäte. Die hatten sich letztlich auch aus baupolitischen Gründen mehrheitlich für die Beschaffung entschieden: Eine Drehleiter zählt als zweiter Rettungsweg – und erspart Besitzern von älteren, hohen Häusern einen teuren Umbau bei der nächsten Sanierung. Eine Drehleiter im Schlierach-Leitzachtal gab’s bisher nur in Miesbach – nun dürfte auch Hausham öfter in den Süden ausrücken. Kobers Mannschaft ist gerüstet. nap

