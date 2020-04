Haushalt 2020: Corona-Krise erschwert Hausham die Finanzplanung

In kleiner Runde hat der Gemeinderat Hausham über den Haushalt für 2020 beraten. Grund: das Coronavirus. Auch die Zahlen sind wegen der Krise mit Unsicherheit behaftet.

Hausham – Zu fünft über 26,1 Millionen Euro entscheiden – ohne Vorbesprechung oder Diskussion in größerer Runde? „Als ich heute hierher gekommen bin, war ich mir nicht sicher, ob ich dafür die Hand heben kann“, gestand Hubert Lacrouts (CSU) nach der Präsentation des Haushaltsansatzes der Gemeinde Hausham für 2020 durch Kämmerer Martin Reisberger. Zu groß die Bedenken, ein so wichtiges Zahlenwerk einfach nur durchzuwinken. „Man muss so eine Entscheidung auch draußen bei den Bürgern erklären können“, meinte Lacrouts.

Nicht nur für den CSU-Fraktionsvorsitzenden war dieser Haushaltsbeschluss ein historischer. Um seinen Teil zur Eindämmung des Coronavirus beizutragen, hatte die Rathausverwaltung die Option des Ferienausschusses gezogen. Ein entsprechend der Fraktionsgrößen im normalerweise 20-köpfigen Gemeinderat verkleinertes Gremium, das auch in Krisenzeiten die Beschluss- und damit die Handlungsfähigkeit der Gemeinde sicherstellen soll. „Ohne Haushalt wären wir abgedreht“, machte Reisberger eingangs klar.

Auch der Kämmerer selbst gab zu, dass er in 17 Jahren Finanzplanung noch nie so in der Luft gehangen habe. „Alles, was wir heute beschließen, kann später Makulatur sein“, so Reisberger. Zu groß die Unsicherheit, wie die Corona-Krise auf die wirtschaftliche Lage der Gemeinde durchschlägt. Ein Nachtragshaushalt vor der Sommerpause sei wahrscheinlich.

Lesen Sie auch: Gemeinderat Hausham beschließt Rekord-Haushalt 2019

Sorgen bereiten dem Kämmerer vor allem die Einnahmen. So machen Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer zusammen 36 Prozent der 20,4 Millionen Euro an Einnahmen im Verwaltungshaushalt aus. Umsatzeinbrüche bei Unternehmen und Gehaltseinbußen bei Kurzarbeitern würden sich auf die Finanzlage der Gemeinde auswirken, warnte Reisberger. Auch wenn man derzeit nichts seriös beziffern könne: „Wir müssen das genau im Auge behalten und gegebenenfalls nicht lebensnotwendige Ausgaben streichen.“

Gut 4,7 Millionen Euro an Investitionen hat sich die Gemeinde 2020 ins Aufgabenheft geschrieben. Der Löwenanteil fließt in die Infrastruktur. 1,6 Millionen Euro steckt Hausham heuer in die Wasserversorgung. Etliche Bereiche des Netzes müssten aufgrund ihres Alters saniert werden, so der Kämmerer.

Lesen Sie auch: Auf leeren Wahlaufstellern: Gemeinde Hausham macht Werbung für Corona-Hilfe - gratis

Wohin die Reise in den kommenden Jahren geht, zeigen mehrere kleinere Posten. 285 000 Euro für die Städtebauförderung, 100 000 Euro für die Verlegung des Bahnübergangs, 80 000 Euro für die Planung des Kinderhauses anstelle der abgerissenen Argulakirche, 70 000 Euro für die Machbarkeitsstudie für den Förderturm. Nur ein Vorgeschmack auf die wirklich großen Brocken, die Reisberger bis 2022 erwartet: den Gemeindeanteil am Bahnübergang (1 Million Euro), weitere Maßnahmen in der Wasserversorgung (1,2 Millionen Euro) sowie den Neubau des Kinderhauses „Argula“ (2,4 Millionen Euro).

Lesen Sie auch: Aktualisiert: Corona-Service im Landkreis Miesbach: Jetzt mit Maskenbörse

Während man 2020 dank des Verkaufs von Grundstücken im Wert von 4,5 Millionen Euro (darunter das alte Rathaus mit 3,7 Millionen Euro) ohne neue Schulden auskommt, plant der Kämmerer bis 2022 mit einer Kreditaufnahme von 5,2 Millionen Euro. Dies aber vor allem, um den Zeitraum bis zum Eingang der Zuschüsse (60 Prozent beim Bahnübergang und 90 Prozent beim Kinderhaus) zu überbrücken.

Als „guten Haushalt“ wertete Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) Reisbergers Werk. „Die Rentabilität der Gemeinde steigt.“ Angesichts der Corona-Krise riet Zangenfeind, weder in Hektik, noch in Schockstarre zu verfallen. „Wir werden jede Ausgabe auf den Prüfstand stellen“, versprach der Rathauschef. „Vorsichtig, ruhig und besonnen, aber nicht ängstlich.“

Der Beschluss fiel am Ende einstimmig. Thomas Danzer (SPD) empfahl, nicht alles „runterzufahren“. Die Wirtschaft brauche Aufträge, um nach der Krise wieder auf die Beine zu kommen. Und auch Lacrouts nahm von seiner ursprünglichen Haltung Abstand, „alles um zehn Prozent runterzurasieren“. Beim Schuldenstand komme ihm zwar das Grausen. „Aber unsere Leistungsfähigkeit hat mich wieder versöhnt.“

+++

Miesbach-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

+++

Die Haushaltszahlen im Überblick

Gesamtvolumen: 26,1 Millionen Euro.

Verwaltungshaushalt: 20,4 Mio. Euro; Größte Einnahmen: Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung: 5,4 Mio. Euro, Steuern/ Zuweisungen: 3,5 Mio. Euro, Erstattungen/Zuweisungen: 3,3 Mio. Euro, Finanzeinnahmen/Zinsen: 2,4 Mio. Euro, Gewerbesteuer: 2,1 Mio. Euro, Gebühren: 2 Mio. Euro. Größte Ausgaben: Personal: 5,3 Mio. Euro, Kreisumlage: 4,6 Mio. Euro, Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand: 3,4 Mio. Euro, Kalkulatorische Kosten: 2,2 Mio. Euro, Zuweisungen/Zuschüsse/Soziales: 1,7 Mio. Euro, Erstattungen von Ausgaben: 1,5 Mio. Euro, Zuführung Vermögenshaushalt: 0,8 Mio. Euro.

Vermögenshaushalt: 5,7 Mio. Euro; Größte Einnahmen: Verkauf von Grundstücken und beweglichem Vermögen: 4,5 Mio. Euro, Zuführung vom Verwaltungshaushalt: 786 000 Euro.

Größte Ausgaben: Baumaßnahmen: 4,1 Mio. Euro, Ordentliche Tilgungen: 690 000 Euro.

Schuldenstand (31.12.2020): 17,8 Mio. Euro (Pro Kopf: 2107 Euro, Landesdurchschnitt: 728 Euro).