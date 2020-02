Weil er zwei Frauen sexuell belästigt haben soll, steht ein 25-Jähriger aus Hausham jetzt vor Gericht. Er bestreitet die Vorwürfe. Der Prozess dauert an.

Hausham –Irgendwann konnte die Haushamerin (20) ihre Tränen nicht mehr zurückhalten, als sie am Amtsgericht Miesbach erzählte, was ihr im September des vergangenen Jahres in Hausham widerfahren sei. Als sie schlief, habe der 25-jährige Angeklagte, der ebenfalls in Hausham lebt, sie in eindeutiger Absicht bedrängt. Vor dem Miesbacher Amtsgericht muss sich der Mann nun wegen sexueller Belästigung in zwei Fällen verantworten. Noch steht hinter vielem ein Fragezeichen, entscheidende Zeugenaussagen stehen noch aus. Auch die einer weiteren Frau, die der 25-Jährige in der betreffenden Nacht ebenfalls sexuell belästigt haben soll.

Hausham: 25-Jähriger soll zwei Frauen bedrängt haben

Die 20-jährige Haushamerin lag in der Wohnung ihres damaligen Freunds allein im Bett. „Er ist zu mir ins Schlafzimmer gekommen, hat mich angefasst, mir seine Zunge in den Mund gesteckt und mir übers Gesicht geschleckt“, schilderte die 20-Jährige den Vorfall vor Gericht. Sie holte tief Luft und fuhr mit zitternder Stimme fort, als sie schilderte, wie sich der 25-Jährige, nur in Unterhose bekleidet, in sehr eindeutiger Absicht an ihr gerieben habe. „Ich war im Tiefschlaf und musste erst mal kapieren, was da gerade passiert.“ Zunächst dachte sie, es handle sich um ihren damaligen Freund, der zuvor auf der Couch eingeschlafen war. „Doch irgendetwas stimmte nicht. Wie er mich küsste und berührte, war viel zu aggressiv und penetrant.“

Als sie sich von dem 25-Jährigen lösen konnte, es war laut Strafbefehl etwa 1 Uhr, sei sie aus dem Schlafzimmer gegangen und habe sich zu ihrem Freund auf der Couch gelegt. Als dieser aufwachte, erzählte ihm die 20-Jährige zunächst offenbar nur die Hälfte. „Ich habe ihm nur gesagt, dass der sich neben mich gelegt hat“, so die Haushamerin. Prompt ging der Freund ins Schlafzimmer und verbannte den 25-Jährigen auf die Couch. Erst beim Frühstück am nächsten Morgen rückte die Haushamerin mit der ganzen Geschichte heraus – der 25-Jährige hatte sich da schon aus dem Staub gemacht.

Von einem sexuellen Übergriff will der nichts wissen, wie der aus Pakistan stammend Mann vor Gericht aussagte. Er habe ein Sixpack Bier zu seinem Kumpel, dem damaligen Freund der 20-Jährigen, mitgebracht, sie beide hätten jeweils drei Bier getrunken. Auch die 20-Jährige und die Ex-Frau ihres Freundes seien in der Wohnung anwesend gewesen, hätten aber nichts getrunken. Ein Joint soll herumgereicht worden sein. Beim Zusammensitzen habe er seinen Ausführungen zufolge Musik komponieren wollen; sein Keyboard sei noch bei dem Kumpel gestanden. „Ich habe gesehen, dass eine Taste kaputt ist, und wollte, dass er sie repariert“, erinnerte sich der 25-Jährige. Der Freund der 20-Jährigen habe aber abgelehnt, die Stimmung sei umgeschlagen. „Ich habe gesagt, dass ich zur Polizei gehe, wenn er das nicht tut“, sagte der 25-Jährige aus.

Als sich die beiden wieder beruhigten, war Schlafenszeit angesagt. Da der Ex-Freund der Haushamerin aber auf der Couch, auf der er hätte schlafen sollen, eingenickt war, „habe ich mich ins Bett im Schlafzimmer neben seine Freundin gelegt“, sagte der Angeklagte. Er habe dort lediglich geschlafen, samt Jeans und T-Shirt. Den Vorwurf der sexuellen Belästigung stelle er als Retourkutsche dar: „Die wollten mir zuvorkommen, weil ich wegen meines Keyboards zur Polizei gehen wollte. Deshalb haben sie die Geschichte erfunden.“

Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Am zweiten Verhandlungstag sollen der Ex-Freund der 20-Jährigen sowie dessen Ex-Frau aussagen.

von Philip Hamm