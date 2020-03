30-Jähriger wird aus Klinik vermisst - Wer kann helfen?

Seit Samstagmittag wird ein Patient der Lech-Mangfall-Klinik in Agatharied vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe

Der 30 Jahre alte Paul Neiser wird seit dem 28. März, 12:30 Uhr, vermisst. Wie die Polizei meldet, befand sich Neiser sich zur medizinischen Behandlung in der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied und verließ diese in unbekannte Richtung. Aufgrund seines Gesundheitszustandes könne nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage oder auch in einem psychischen Ausnahmezustand befindet.

Paul Neiser ist circa 170 cm groß, und von normaler, kräftiger Statur. Er hat dunkelblonde, glatte kurze Haare und blaue Augen. Er hat keinen Bart und trägt auch keine Brille. Herr Neiser war zum Zeitpunkt seines Verschwindens bekleidet mit heller Jeans, einem dunkelblauen Mantel und schwarzen Schuhen.

Hinweise auf den Aufenthalt des Gesuchten nimmt die Polizeiinspektion Miesbach unter der Telefonnummer 08025/2990 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

