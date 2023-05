Hausham: AWO will Integration stärken - Gemeinde stellt Förderung in Aussicht

Arbeitet am Konzept: Sozialarbeiterin Semra Yazan-Bachmayr, die den Fachdienst für Migration und Integration in Hausham leitet.

Bewerbung um Fördergelder

Von Jonas Napiletzki schließen

Die AWO will in Hausham die Integration Zugewanderter stärken. Dafür bewirbt sie sich beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge um Fördergelder.

Hausham – Die geplanten Wohncontainer für Flüchtlinge sind noch nicht genehmigt, doch sollten sie kommen, könnte die Gemeinde Hausham in Sachen Integration gerüstet sein. Der Gemeinderat hat kürzlich mehrheitlich für die mögliche Förderung eines Projekts für gesellschaftlichen Zusammenhalt gestimmt. „Eine wichtige Maßnahme“, meinte Thomas Danzer (SPD). Doch es gab auch kritische Stimmen.

Organisieren will das Projekt Sozialarbeiterin Semra Yazan-Bachmayr, die an der Glückaufstraße den Fachdienst für Migration und Integration der Arbeiterwohlfahrt (AWO) leitet. Zu Gast im Gemeinderat erklärte sie, die AWO wolle ihr Interesse an einem Förderverfahren des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bekunden. Dafür notwendig sei die Kostenzusage von Eigenmitteln in Höhe von 4900 Euro – sieben Prozent der jährlichen Gesamtsumme von 70 000 Euro. Für die Laufzeit von drei Jahren bat Yazan-Bachmayr dafür um die Unterstützung der Gemeinde.

„Wir sind gut vernetzt mit Behörden, Ämtern und Wohlfahrtsverbänden“, betonte die Sozialarbeiterin. Bei dem Bundesprogramm für die gesellschaftliche und soziale Integration von Zugewanderten solle – allein für Hausham – eine Vollzeitstelle entstehen, sofern die AWO einen Förderzuschlag erhält. Darüber entscheidet das BAMF im Dezember. „Einen strengeren Prüfer gibt es nicht“, sagte Yazan-Bachmayr mit Blick auf einzelne Zweifel, die zu den Erfolgsaussichten des Projekts im Gremium aufkamen.

Sozialpädagoge soll Angebote schaffen

In ihrem Konzept erklärte die Migrationsberaterin, es gehe um das Miteinander vor Ort. Zugewanderten solle Teilhabe ermöglicht werden, das Engagement von Ehrenamtlichen gestärkt werden und Kontakte zwischen Einheimischen und Menschen mit Migrationshintergrund hergestellt werden. „Sie sollen sich als Mitglied der Gemeinde empfinden“, sagte Yazan-Bachmayr. Zuletzt habe die AWO eine zunehmende Vereinsamung bei Menschen mit Migrationshintergrund festgestellt.

Ganz konkret soll der dann angestellte Sozialpädagoge Wochenpläne aufstellen und Angebote wie gemeinsames Wandern, Kochen, Spielen, Musizieren und Tanzen anbieten. „Es könnte einen Nachmittag für Jugendliche geben, die Unterstützung bei Bewerbungsmappen brauchen“, führte Yazan-Bachmayr aus. „Oder einen Nachmittag für alleinerziehende Mütter.“ Das Projekt soll den Titel „Hausham lebt zusammen“ tragen.

In der anschließenden Beratung fragte Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG), an wen sich das Projekt konkret richtet. Die AWO-Mitarbeiterin erklärte, es seien alle Menschen willkommen, unabhängig von einem Asylstatus. „Ein grundsätzlich guter Ansatz“, meinte Zangenfeind. Skeptisch war indes Harda von Poser (Grüne), was die Teilnahme von Einheimischen angeht. Yazan-Bachmayr gab unumwunden zu: „Es wird nicht ganz leicht – wir werden Startprobleme haben.“ Aber: „Wir werden unser Bestes geben und immer wieder auf Einheimische zugehen.“

CSU-Fraktion lehnt Förderung ab

Nach Ende der drei Jahre sei eine Fortführung des Projekts beabsichtigt, aber nicht garantiert, erklärte die Sozialarbeiterin auf Nachfrage Zangenfeinds. Sie müsse deshalb einen befristeten Arbeitsvertrag ausstellen; die förderfähigen 70 000 Euro würden aber jährlich die Personalkosten, Raummiete und andere Ausgaben decken.

Für Georg Eham (CSU) war das noch „zu wenig auf dem Tisch“, die Maßnahmen seien „zu wenig beschrieben“ und zu allgemein gehalten. „Zu wenig Futter“ sah auch Markus Czernik (CSU). Danzer widersprach: „Es sind alle Sachen auf dem Tisch. Wir kriegen einen Profi, der das macht.“ Die knapp 5000 Euro sollten der Gemeinde das Projekt wert sein – auch, weil nicht-integrierte Geflüchtete später deutlich höhere Kosten verursachen könnten. Katharina Stiller (Grüne), die selbst im Helferkreis aktiv war, lobte das Projekt als „sehr gut“. Und Zangenfeind ergänzte, man solle das neue Projekt mit dem im Aufbau befindlichen Helferkreis vernetzen. „Es geht immer darum, Berührungsängste zu verlieren.“

Die Anwesenden aus der CSU-Fraktion ließen sich davon nicht überzeugen: Eham, Czernik, Josef Schaftari sowie Elisabeth und Tom Leidgschwendner stimmten gegen die Förderung. So blieb es bei fünf Gegenstimmen und dem Beschluss, dass der Gemeinderat sein Interesse bekundet, das Projekt für gesellschaftlichen Zusammenhalt für den Zeitraum von drei Jahren zu fördern – gedeckelt auf jährlich 4900 Euro. nap

Kommentar: Zögern an der falschen Stelle

Merkur-Redakteur Jonas Napiletzki kommentiert: „Es ist verständlich und richtig, gerade bei klammer Haushaltslage, jede vermeidbare Ausgabe auf den Prüfstand zu stellen. Doch der Maßgabe des verantwortungsvollen Umgangs mit öffentlichen Geldern war nach dem regelrechten Kreuzverhör, dem sich AWO-Leiterin Semra Yazan-Bachmayr stellte, schon nach Minuten Genüge getan.

+ Es kommentiert: Merkur-Redakteur Jonas Napiletzki. © Thomas Plettenberg

Ein Integrationsprojekt für Hausham, durchgeführt von Experten, für das die Gemeinde nur 4900 Euro jährlich berappen muss? Hier dürfen Bürger, die sich seit Jahren unermüdlich ehrenamtlich für die notwendige Integration von Geflüchteten einsetzen, zu Recht ein einstimmiges Votum erwarten.

Es bleibt zu hoffen, dass ähnliche wertvolle Projekte auch weiterhin auf dem Silbertablett in den Gemeinderat getragen werden – trotz des geschlossenen Gegenwinds der CSU-Fraktion.“