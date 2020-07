Nach Notarzteinsatz am Gleis: Bahnstrecke bei Hausham wieder frei

Ein Notarzteinsatz am Gleis hat am Mittwochnachmittag zu einer Sperrung der Bahnstrecke zwischen Hausham und Agatharied geführt. Die 80 Fahrgäste konnten im Zug bleiben.

Update, Mittwoch, 8. Juli, 17.30 Uhr: Wie BRB-Chef Fabian Amini auf Nachfrage mitteilt, ist die Bahnstrecke seit 17 Uhr wieder frei befahrbar. Die 80 Fahrgäste, die sich in dem betroffenen Zug in Richtung Schliersee befanden, blieben während des Einsatzes in der Bahn sitzen.

Eine Evakuierung wäre an dieser Stelle zu aufwendig gewesen. Reiselenker der BRB hätten sie mit Getränken versorgt. Später seien sie mit dem Zug zum Haushamer Bahnhof gebracht worden.

Ursprünglicher Artikel, Mittwoch, 8. Juli, 15.30 Uhr: Hausham - Kurz nach 15 Uhr eilten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mit einem Großaufgebot in Richtung Hausham. Ihr Ziel: die Bahnstrecke auf Höhe der Agip-Tankstelle beim alten Rathaus. Dort hatte ein Zug der Bayerischen Regiobahn (BRB) kurz zuvor eine Person erfasst.

Hausham (Bayern): Bahnstrecke gesperrt - Großeinsatz läuft

Die Bahnstrecke bleibt laut Polizei bis auf Weiteres komplett gesperrt. Die Bundesstraße in Richtung Miesbach ist für die Fahrzeuge der Einsatzkräfte halbseitig gesperrt, eine Umleitung ist ausgeschildert.

