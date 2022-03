Hausham: Bahnübergang bleibt länger geöffnet - Fußgänger-Ampel wird installiert

Von: Jonas Napiletzki

Ein Vorbote der nächsten Monate ist die Baustellenampel am Haushamer Ortsausgang. Sie regelt in dieser Woche den Verkehr für ein kurzes Teilstück. Ab nächsten Montag wird ein längerer Abschnitt halbseitig gesperrt. © Stefan Schweihofer

Die erkämpfte Fußgänger-Ampel am gesperrten Haushamer Bahnübergang verschiebt das Bauvorhaben an der B307 um eine Woche. Los geht‘s am 4. April - statt am 28. März.

Hausham – Der Bahnübergang in Hausham bleibt eine Woche länger in Betrieb als geplant. Wie berichtet, hätte bereits gestern die B 307 am südlichen Ortsausgang halbseitig auf 300 Metern und der Bahnübergang voll gesperrt werden sollen. Nun verschiebt sich der Start auf Montag, 4. April.

Neue Lösung mit Ampel-Regelung gefunden

Ingenieur Ferdinand Klettner erklärt, die Verzögerung gehe auf die Umplanung der Fußgängerquerung zurück. Unter anderem hatte Bürgermeister Jens Zangenfeind die Sperrung des Bahnübergangs, von der auch Fußgänger und Radfahrer betroffen gewesen wären, kritisiert. Auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner hatte sich für eine Alternative eingesetzt.

Diese sieht nun vor, am Bahnübergang trotz der Sperrung für Autos eine Ampel mit Druckknopf für den Fuß- und Radverkehr zu nutzen, die mit einer weiteren Ampel an der Industriestraße gekoppelt ist. Die Autos, die in Richtung Schliersee wenig später an der Baustelle warten müssten, werden bei Drücken der Fußgängerampel bereits vor dem Bahnübergang gestoppt. Die Ampeln sollen zeitgleich mit der halbseitigen Sperrung am nächsten Montag in Betrieb gehen. Zangenfeind betont, der gesamte Zeitplan verschiebe sich dadurch nicht.

Bahnübergang bleibt bis zum 4. April geöffnet

Bis zum Start, sagt Klettner, wird eine Wasserleitung für die Gemeinde verlegt. Dafür gibt’s bereits seit gestern eine halbseitige Sperrung mit einer Ampel, jedoch nur für eine Strecke von fünf Metern. Der Bahnübergang bleibt wegen der hier geringeren Staugefahr bis Montag offen. nap

