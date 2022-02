Baugebiet Abwinkl: Letzte Änderung vor Baubeginn

Von: Christian Masengarb

Eine zusätzliche Parzelle soll im Gebiet nördlich der Huberbergstraße entstehen. Dadurch steigt die Anzahl der Bauplätze in Abwinkl auf insgesamt 39. © Thomas Plettenberg

Der Bauausschuss Hausham hat einen Bebauungsplan für das geplante Baugebiet Abwinkl angepasst – wohl zum letzten Mal, bevor dort die Bagger anrollen.

Hausham – Für 60 Interessenten der Grundstücke im geplanten Haushamer Baugebiet Abwinkl wird es ernst: Wie Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) auf der jüngsten Sitzung des Bauausschusses mitteilte, wird die Gemeinde sie in den nächsten Tagen bitten, Finanzierungsbestätigungen einzureichen, um an der Huberbergstraße und am Huberspitzweg bauen zu dürfen. „Wir haben die Schreiben am Mittwoch fertiggemacht“, sagt Zangenfeind. Mit ihnen gehen die Absagen an jene Interessenten in die Post, die aus dem Verfahren ausscheiden.

60 Bauwerber kommen in die Endrunde

Wie berichtet, hatten sich ursprünglich über 300 Interessenten für die Abwinkl-Grundstücke gemeldet. Rund die Hälfte von ihnen hatte Bewerbungen eingereicht, 115 davon hatten alle Kriterien erfüllt. Die nach dem von der Gemeinde festgelegten Punktesystem 60 Besten gehen nun in die Endrunde.

Bauen können in Abwinkl nur 39 von ihnen. Die Gemeinde hat einen Puffer eingeplant, falls Bewerber abspringen. Zangenfeind: „Wir wollen keine Zeit verlieren, falls jemand anderswo ein Grundstück gefunden hat.“

Heuer werden in Abwinkl noch keine Häuser entstehen: Bis Mitte April müssen die Bewerber ihre Unterlagen eingereicht haben, sagt Zangenfeind. Ende Mai entscheidet der Gemeinderat über die Vergabe. Ebenfalls im Mai soll die rund einjährige Erschließung beginnen. Frühestens im Mai 2023, spätestens im Sommer des gleichen Jahres können die endgültigen 39 Bauwerber ihre Häuser bauen lassen.

Bebauungsplan angepasst: Zusätzliche Parzelle geschaffen

Dass überhaupt 39 Bewerber zum Zuge kommen werden, liegt an einer Änderung des Bebauungsplans Nummer 42, „Wohnen für Familien an der Huberbergstraße“, der der Bauausschuss ebenfalls auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig zugestimmt hat. Im größten von drei Bebauungsplänen des Abwinkl-Gebiets ordnet sie Grundstücke und Straßenverlauf neu, um einen zusätzlichen Bauplatz zu schaffen. Die Zahl der Parzellen steigt an der Huberbergstraße dadurch von 28 auf 29 und im gesamten Baugebiet Abwinkl von 38 auf 39,

Die Anpassung im Detail: Im westlichen Bereich des von der geplanten Ringstraße umschlossenen Gebiets hatte die Gemeinde ursprünglich zwei größere Grundstücke für Einfamilienhäuser und ein kleines Doppelhaus geplant, erklärte Bauamtsleiterin Petra Sperl im Bauausschuss. Nun, nachdem sie die Grenzen verschoben und neu geordnet sowie die Ringstraße geringfügig nach Norden verschwenkt hat, plant sie dort mit einem Doppelhaus und einem Dreispänner. Insgesamt fünf statt vier Plätze für Bewerber also.

Im gesamten Baugebiet bleiben zwei Grundstücke für Einfamilienhäuser, die jetzt „unwesentlich größer“ seien und geringfügig mehr Bebauung zulassen. Gemeinderat Sascha Privitera (Grüne) erhält außerdem die Freigabe, im Nordwesten des Baugebiets eine Zufahrt von der Straße auf sein Grundstück zu erstellen, muss sich dafür aber an den Erschließungskosten beteiligen.

„Man hat versucht, das Baugebiet zu optimieren“, sagte Zangenfeind. Der neue Plan gewinne eine Parzelle, erhalte aber Grundstücke, die eine gewisse Größe haben. Bauamtsleiterin Sperl sagte, der Plan sei „etwas besser für die Grundstücke“, weil er die Flächen gleichmäßiger verteile. Die Verwaltung wird den geänderten Bebauungsplan nun auslegen.