Hausham bekommt ein Fitnessstudio - Josef Bettschar erfüllt sich Jugendtraum

Als „Heislkini“ hat sich Josef Bettschar im Landkreis Miesbach einen Namen gemacht. Jetzt will der Betreiber eines WC-Mietservice ein Fitnessstudio eröffnen - in Hausham.

Hausham – Eingeölt auf die Bühne gestellt hat sich Josef Bettschar (56) nie. Geglänzt haben seine Oberarme trotzdem – vor Schweiß. Trainierte Muskeln waren dem Chef des 00Kini-WC-Mietservice aus Müller am Baum bei Miesbach schon immer wichtig. Fünf Jahre lang hatte er sich sogar dem Bodybuilding verschrieben. „Aber ohne irgendwelche Mittelchen“, betont der „Heisl-Lieferant“ aus dem Oberland. Sein Geheimrezept: Nudeln, Kartoffeln – und Weißbier.

Die Sache mit dem Bodybuilding hat Bettschar mittlerweile in seinen Erinnerungsspind gepackt. Ein anderer Traum hat ihm aber bis heute keine Ruhe gelassen. „Seit ich 25 war, wollte ich ein eigenes Fitnessstudio haben.“ Nachdem es im früheren Obi-Markt am Windfeld in Miesbach und im ehemaligen Autohaus Kober in Hausham nichts geworden ist, setzt der Unternehmer nun nach 31 Jahren seine Vision in die Tat um. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Christina Sibille und seiner Tochter Melanie richtet er im Erdgeschoss des Gebäudes des Autohaus Behrens in Hausham eine rund 400 Quadratmeter große Fläche mit Geräten für Muskel-, Cardio- und Zirkeltraining sowie einem Freihantelbereich ein. Auch Nahrungsergänzungsmittel wollen die Bettschars anbieten. Melanie Bettschar wird als gelernte Fitnesskauffrau mit Trainerausbildung zudem Kursstunden anbieten.

Der Haushamer Bauausschuss hat der erforderlichen Nutzungsänderung einstimmig das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Autohaus-Betreiber Helmut Behrens habe seit einiger Zeit eine Nachnutzung für den Gebäudeteil an der Industriestraße gesucht, weiß Bürgermeister Jens Zangenfeind. Bettschars Idee sei ein großer Gewinn für den Ort, sagt der Rathauschef. Auch, weil Hausham derzeit über kein eigenes Fitnessstudio verfüge. „Wer trainieren will, muss nach Miesbach oder Schliersee fahren.“

Baulich spricht jedenfalls nichts gegen das Vorhaben, geht aus dem Sachvortrag der Gemeindeverwaltung hervor. 18 der insgesamt 27 Stellplätze auf dem Gelände könnten dem Fitnessstudio zugewiesen werden, laut Satzung wären sogar nur zehn erforderlich. Planungsrechtliche Bedenken bestünden nicht, da es sich um ein Mischgebiet im Innenbereich handle. Äußerlich würde sich am Gebäude nichts ändern, die Umbaumaßnahmen würden nur im Inneren stattfinden.

Neben Umkleiden, Duschen und Toiletten wird Bettschar auch eine Lüftungsanlage nach neuesten Standards einbauen lassen. Gerade in Zeiten von Corona eine sinnvolle Investition, weiß der 56-Jährige. Überhaupt sei ihm Hygiene immer sehr wichtig gewesen. So hat der Unternehmer auch schon als Metzger und Lebensmittelspediteur gearbeitet. Dass er nun ausgerechnet im Gebäude des Autohaus Behrens seinen Jugendtraum verwirklichen kann, hat eine weitere Besonderheit für ihn. „Ich habe bei Herrn Behrens Automechaniker gelernt.“

Seinen WC-Mietservice will Bettschar weiter als Hauptgeschäft betreiben, versichert er. Das Studio werde er als Franchisenehmer der Fitplus-Gruppe im Februar 2021 eröffnen, täglich von 6 bis 23 Uhr. Selbst trainieren will Bettschar dort natürlich auch.

Und auch der Rathauschef bringt sich schon als potenzieller Kunde ins Gespräch. Ja sogar ein Angebot für seine Mitarbeiter könnte sich Zangenfeind vorstellen. Ausreden für Sportmuffel gebe es jedenfalls nicht viele. „Man muss ja vom Rathaus aus nur drei Mal umfallen, dann ist man schon im Studio.“

