Betrunkener Haushamer (37) fährt in Müllhäuschen - Augenzeugen verfolgen ihn

Von: Christian Masengarb

Ein betrunkener Haushamer (37) ist am Dienstag in den Zaun und das Müllhäuschen der Sonnen-Apotheke gefahren und geflohen. Augenzeugen haben ihn verfolgt.

Hausham - Ein betrunkener 37-Jähriger aus Hausham ist am Dienstag kurz nach 17 Uhr mit seinem Suzuki SX4, einem Kleinwagen, mit überhöhter Geschwindigkeit gegen den Zaun und das Müllhäuschen der Sonnen-Apotheke in der Miesbacher Straße in Hausham gefahren und anschließend vom Unfallort geflohen. Augenzeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, verfolgten den Mann, stellten ihn einige Hundert Meter weiter auf einem Parkplatz in der Wolfsmühlstraße und alarmierten die Polizei.

Vor Ort eingetroffen bemerkten die Beamten beim Fahrer starken Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab über 1 Promille, im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nun muss sich der Mann wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht verantworten. Sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. An Müllhäuschen und Zaun entstanden rund 5000 Euro Sachschaden.

