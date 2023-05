Hausham: Einbrecher dringen in ehemaligen Netto ein - „Massive Gewalt“

Von: Jonas Napiletzki

Der frühere Nettomarkt an der Nagelbachstraße wird als Lager genutzt. Nun sind dort Einbrecher eingedrungen (Archivbild). © Stefan Schweihofer

Einbrecher sind in den ehemaligen Netto-Markt an der Nagelbachstraße in Hausham eingedrungen. Die Beute dürfte sie enttäuscht haben.

Hausham – Die Polizei spricht von „massiver Gewalt“: Ein oder mehrere Täter haben zwischen vergangenem Montag, 11 Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr, in Hausham die Tür des ehemaligen Netto-Supermarkts aufgebrochen, eine Glasscheibe beschädigt und sind anschließend in das Gebäude eingedrungen. Die Halle wird laut der Polizei als Lager genutzt – zum Zeitpunkt des Einbruchs war aber nicht viel zu holen.

Nur „geringwertige Gegenstände“

„In der fast leeren Halle wurden nur geringwertige Gegenstände gelagert“, teilen die Ermittler aus Miesbach mit. Das Diebesgut dürfte sich im unteren dreistelligen Bereich bewegen. Deutlich höher beziffern die Beamten den Sachschaden: Rund 2000 Euro waren die Tür und das Fenster wert. Da der ehemalige Netto an der Nagelbachstraße 2 im Wohngebiet liegt, hofft die Polizei auf Augenzeugen. Diese sollen sich telefonisch unter 0 80 25 / 29 90 melden.

Bald könnten auf dem Areal Wohncontainer entstehen

Der ehemalige Netto-Supermarkt ist vor fünf Jahren an die Tegernseer Straße umgezogen. Auf dem Areal soll eigentlich ein Aldi-Markt entstehen. Zunächst aber wartet die Gemeinde auf die Kostenzusage der Regierung, um auf dem Parkplatz Container für Flüchtlinge aufzustellen. nap

