Bushaltestelle verlegt

Das durch die Umbauten am Bahnübergang ausgelöste Verkehrschaos treibt Hausham zu Gegenmaßnahmen. Die Gemeinde könne nur kosmetisch eingreifen, sagt der Bürgermeister.

Hausham - Das durch die Umbauten am Bahnübergang in Hausham ausgelöste Verkehrschaos treibt die Gemeinde zu Gegenmaßnahmen. Gestern stellte der Bauhof an der Straße Richtung Brenten ein Schild mit der Aufschrift „KEINE Durchfahrt nach Schliersee möglich“ auf. Hintergrund waren mehrere Versuche von Ausflüglern, über den Brenten eine Route in die Nachbargemeinde zu finden. „Am Wochenende waren am Brenten 25 Leute, die nach Schliersee wollten“, berichtete Sascha Privitera (Grüne) jüngst im Gemeinderat. „Da waren Kölner, Karlsruher, Ebersberger unterwegs“, ergänzte Erich Eckmair (CSU). Mehrere Mails von Anwohnern hatten das Problem auch Bürgermeister Jens Zangenfeind zugetragen. Dieser hatte deswegen das Schild Richtung bereits veranlasst.

Hausham ergreift „kosmetische Eingriffe“ im Kampf gegen Verkehrschaos

Hausham muss sich mit Maßnahmen wie dieser behelfen, betonte der Bürgermeister, da die Gemeinde rechtlich keinen Einfluss auf die Bauarbeiten des Straßenverkehrsamt nehmen könne, die das Chaos ausgelöst haben. „Die Anwohner beschweren sich zurecht über die Situation. Aber wir können nur Kosmetik betreiben. Es ist sehr belastend.“

Trotzdem versuche die Gemeinde weiter, die Lage auch mit kosmetischen Eingriffen zu verbessern. Am Dienstag beschloss sie im Gespräch mit der Bauleitung, die Bushaltestelle von Höhe des Bahnhofs weiter Richtung Rathaus zu verlegen. „Dadurch müssen die Kinder nicht mehr im dichten Verkehr einsteigen“, sagt der Bürgermeister auf Nachfrage. Zumindest diese „sehr unbefriedigende Situation“ sei entschärft.

Generell um Hausham umleiten dürfe die Gemeinde den Verkehr nicht, erklärt Zangenfeind. „Solange die Stelle nicht gesperrt ist, dürfen wir nur Empfehlungen aussprechen.“ Da ortsunkundige Autofahrer auf ihren Navis aber nur ein kleines Baustellen-Symbol sehen, könnten sie sich das Ausmaß der Behinderungen wohl nicht vorstellen, vermutete er. „Wir können nur immer wieder appellieren: Bitte nutzt das Leitzachtal!“ Zu lösen sei das Problem so freilich nicht.

Deutlich verschlimmern könnte das Verkehrschaos derweil die Wiedereröffnung der Zugstrecke, die für 21. Juni geplant ist. Damit einhergehen würde die Rückkehr der zwölfminütigen Schließzeit am Bahnübergang. „Das wäre der Wahnsinn und nicht mehr zumutbar“, sagt Zangenfeind über den zu erwartenden Rückstau. Die Gemeinde habe die Bahn daher bereits vor über zwei Monaten gebeten, die Schließzeit zu verkürzen. Diese habe aber nicht geantwortet. „Wir fassen nach und kämpfen weiter“, verspricht der Bürgermeister. Zuletzt habe die Gemeinde am Dienstag „eindringlich Kontakt“ zum Sachberater aufgenommen. „Bewegung betrifft bei der Bahn leider nicht die Kommunikation.“